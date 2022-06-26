В России предложили провести «тотальный диктант» по истории

27 июня 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

По словам Яны Лантратовой, российские школьники уделяют слишком мало внимания изучению истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый замглавы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предложила провести среди россиян проверочную работу по истории, которая станет аналогом тотального диктанта по русскому языку. Авторы инициативы отмечают, что большинство школьников не уделяет этому предмету должного внимания, потому его знание среди россиян остается на низком уровне. Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову попросили рассмотреть идею о проведении ежегодной всероссийской акции «Проверочная (контрольная) работа по истории», сообщают «Известия». Такое предложение содержится в обращении Яны Лантратовой. В тексте обращения говорится о том, что из-за того, что история является необязательным предметом для сдачи ЕГЭ, большинство школьников не уделяет ей необходимого внимания. «При очевидной важности изучения истории ее знание у россиян, к сожалению, остается на очень низком уровне», — подчеркнула парламентарий. Также Лантратова напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно в своих заявления отмечал особое место истории в списке школьных дисциплин, а также предлагал выработать новые подходы к изучению истории России. «Зачастую люди не знают элементарных вещей. Такая контрольная работа позволит повысить историческую грамотность», — отмечает депутат. «Тотальный диктант» — международная акция для носителей русского языка и иностранцев, изучающих его. В этом году мероприятие проходит в 18 раз. В этот раз текст диктанта читают в 152 городах 46 стран пяти континентов. Среди участников — США, Австралия, Перу, Коста-Рика, Ливан, Никарагуа, Китай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предложила провести среди россиян проверочную работу по истории, которая станет аналогом тотального диктанта по русскому языку. Авторы инициативы отмечают, что большинство школьников не уделяет этому предмету должного внимания, потому его знание среди россиян остается на низком уровне. Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову попросили рассмотреть идею о проведении ежегодной всероссийской акции «Проверочная (контрольная) работа по истории», сообщают «Известия». Такое предложение содержится в обращении Яны Лантратовой. В тексте обращения говорится о том, что из-за того, что история является необязательным предметом для сдачи ЕГЭ, большинство школьников не уделяет ей необходимого внимания. «При очевидной важности изучения истории ее знание у россиян, к сожалению, остается на очень низком уровне», — подчеркнула парламентарий. Также Лантратова напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно в своих заявления отмечал особое место истории в списке школьных дисциплин, а также предлагал выработать новые подходы к изучению истории России. «Зачастую люди не знают элементарных вещей. Такая контрольная работа позволит повысить историческую грамотность», — отмечает депутат. «Тотальный диктант» — международная акция для носителей русского языка и иностранцев, изучающих его. В этом году мероприятие проходит в 18 раз. В этот раз текст диктанта читают в 152 городах 46 стран пяти континентов. Среди участников — США, Австралия, Перу, Коста-Рика, Ливан, Никарагуа, Китай.