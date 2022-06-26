В свердловском селе взорвался снаряд. Есть погибший

27 июня 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

В управлении СКР не стали комментировать информацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Нагорный под Верхней Пышмой (Свердловская область) произошел взрыв снаряда, из-за которого, предположительно, умер человек. Об этом сообщили очевидцы. «66-летний Раиль из Нагорного, предположительно, пытался распилить [снаряд] и подорвался. Рядом были его сын и шурин — оба не пострадали», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Там отметили, что свердловчанин, разбиравший снаряд, умер на месте. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. В администрации городского округа Верхняя Пышма не ответили на звонок корреспондента агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области не стали комментировать сообщения об инциденте. Фото: Ural Mash Фото: Ural Mash Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке Нагорный под Верхней Пышмой (Свердловская область) произошел взрыв снаряда, из-за которого, предположительно, умер человек. Об этом сообщили очевидцы. «66-летний Раиль из Нагорного, предположительно, пытался распилить [снаряд] и подорвался. Рядом были его сын и шурин — оба не пострадали», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Там отметили, что свердловчанин, разбиравший снаряд, умер на месте. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. В администрации городского округа Верхняя Пышма не ответили на звонок корреспондента агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области не стали комментировать сообщения об инциденте.