26 июня 2022

В свердловском селе взорвался снаряд. Есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
В управлении СКР не стали комментировать информацию Фото:

В поселке Нагорный под Верхней Пышмой (Свердловская область) произошел взрыв снаряда, из-за которого, предположительно, умер человек. Об этом сообщили очевидцы.

«66-летний Раиль из Нагорного, предположительно, пытался распилить [снаряд] и подорвался. Рядом были его сын и шурин — оба не пострадали», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Там отметили, что свердловчанин, разбиравший снаряд, умер на месте.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. В администрации городского округа Верхняя Пышма не ответили на звонок корреспондента агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области не стали комментировать сообщения об инциденте.

Фото:
Фото:

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В поселке Нагорный под Верхней Пышмой (Свердловская область) произошел взрыв снаряда, из-за которого, предположительно, умер человек. Об этом сообщили очевидцы. «66-летний Раиль из Нагорного, предположительно, пытался распилить [снаряд] и подорвался. Рядом были его сын и шурин — оба не пострадали», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Там отметили, что свердловчанин, разбиравший снаряд, умер на месте. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. В администрации городского округа Верхняя Пышма не ответили на звонок корреспондента агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области не стали комментировать сообщения об инциденте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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