В Екатеринбурге открылся «Магнит» эконом-класса

Первый «Магнит» эконом-класса открылся в Екатеринбурге Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В екатеринбургском микрорайоне Птицефабрика открылся первый эконом-магазин «Моя цена», являющийся дискаунтером сети «Магнит». Как сообщили в пресс-службе сети, ассортимент торговой точки сформирован из недорогих товаров под индивидуальной маркой.

«Открытие магазина в Екатеринбурге прошло 20 июня. Помимо него в Свердловской области открыли еще шесть точек — в Нижнем Тагиле, Ревде и Талице. Еще несколько магазинов в Свердловской области откроются до конца года», — сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу сети.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрывают один из магазинов «Мегамарт», а работникам предлагают перейти в другие торговые точки компании. Летом 2021-го года торговая сеть «Магнит» купила холдинг Dixy Holding Limited, в который, помимо «Мегамарта», входит сеть супермаркетов «Дикси». Предполагается, что магазины «Мегамарта» переформатируют в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра». На закрытии магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском образовались большие очереди.