29 июня 2022

ФСБ поймала свердловчанина, торговавшего личными данными россиян

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ поймали свердловчанина, который работал в офисе продаж сотвого оператора Фото:

Жителя Свердловской области приговорили к трем годам лишения свободы условно за торговлю данными SIM-карт. Об этом URA.RU сообщили в управлении УФСБ по Свердловской области.

«Пресечена противоправная деятельность 25-летнего работника офиса продаж одного из крупных сотовых операторов, который за денежное вознаграждение подменял в базах данных номера SIM-карт клиентов», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники УФСБ выяснили, что злоумышленник продавал данные, с помощью которых можно получить доступ к аккаунтам в банках и соцсетях.

Суд приговорил свердловчанина к трем годам условного лишения свободы. После освобождения он год не сможет работать на предприятиях сотовой связи. В УФСБ подчеркнули, что компания, в которой работал свердловчанина, относится к критической инфраструктуре РФ.

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Жителя Свердловской области приговорили к трем годам лишения свободы условно за торговлю данными SIM-карт. Об этом URA.RU сообщили в управлении УФСБ по Свердловской области. «Пресечена противоправная деятельность 25-летнего работника офиса продаж одного из крупных сотовых операторов, который за денежное вознаграждение подменял в базах данных номера SIM-карт клиентов», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники УФСБ выяснили, что злоумышленник продавал данные, с помощью которых можно получить доступ к аккаунтам в банках и соцсетях. Суд приговорил свердловчанина к трем годам условного лишения свободы. После освобождения он год не сможет работать на предприятиях сотовой связи. В УФСБ подчеркнули, что компания, в которой работал свердловчанина, относится к критической инфраструктуре РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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