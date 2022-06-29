ФСБ поймала свердловчанина, торговавшего личными данными россиян

30 июня 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ поймали свердловчанина, который работал в офисе продаж сотвого оператора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Свердловской области приговорили к трем годам лишения свободы условно за торговлю данными SIM-карт. Об этом URA.RU сообщили в управлении УФСБ по Свердловской области. «Пресечена противоправная деятельность 25-летнего работника офиса продаж одного из крупных сотовых операторов, который за денежное вознаграждение подменял в базах данных номера SIM-карт клиентов», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники УФСБ выяснили, что злоумышленник продавал данные, с помощью которых можно получить доступ к аккаунтам в банках и соцсетях. Суд приговорил свердловчанина к трем годам условного лишения свободы. После освобождения он год не сможет работать на предприятиях сотовой связи. В УФСБ подчеркнули, что компания, в которой работал свердловчанина, относится к критической инфраструктуре РФ. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жителя Свердловской области приговорили к трем годам лишения свободы условно за торговлю данными SIM-карт. Об этом URA.RU сообщили в управлении УФСБ по Свердловской области. «Пресечена противоправная деятельность 25-летнего работника офиса продаж одного из крупных сотовых операторов, который за денежное вознаграждение подменял в базах данных номера SIM-карт клиентов», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники УФСБ выяснили, что злоумышленник продавал данные, с помощью которых можно получить доступ к аккаунтам в банках и соцсетях. Суд приговорил свердловчанина к трем годам условного лишения свободы. После освобождения он год не сможет работать на предприятиях сотовой связи. В УФСБ подчеркнули, что компания, в которой работал свердловчанина, относится к критической инфраструктуре РФ.