Володин: Британия убеждает ЕС воевать с РФ до последнего украинца

Вячеслав Володин считает, что Лондон «хочет самоутвердиться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания убеждает Европу в необходимости сражаться с Россией до последнего украинца. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца, заявляя, что „любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире“. Причина — в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, Британия «хочет самоутвердиться».

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Великобритания и европейские страны решительно осудили действия России и ввели санкции в связи с этим. Также они оказывают поддержку Украине, отправляют туда деньги и вооружение. В НАТО призвали Россию остановить спецоперацию и вывести войска, передает RT. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что конфликт на Украине может затянуться. Он призвал готовиться к длительному противостоянию и оказывать поддержку Киеву, сообщает телеканал 360.

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