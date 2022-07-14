В Кремле высказались об обмене американской баскетболистки УГМК

14 июля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, переговоров между государствами об обмене спортсменки нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Российские власти не обсуждают с коллегами из США обмен американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков. Об этом на брифинге заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Вопрос обмена мы не обсуждаем», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU. Ранее с похожим комментарием выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, какие-либо переговоры возможны только после завершения суда над Грайнер. Ее задержали в марте в аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки нашли запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Окончание разбирательства намечено на август. На родине Грайнер развернута кампания в ее поддержку. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма.

Российские власти не обсуждают с коллегами из США обмен американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков. Об этом на брифинге заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Вопрос обмена мы не обсуждаем», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU. Ранее с похожим комментарием выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, какие-либо переговоры возможны только после завершения суда над Грайнер. Ее задержали в марте в аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки нашли запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Окончание разбирательства намечено на август. На родине Грайнер развернута кампания в ее поддержку. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма.