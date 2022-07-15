Челябинский суд рассмотрит дело главы ОПГ, вывезенного из Испании

Обвиняемый находится под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Центральный районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества Валерия Коваленко, экстрадированного из Испании. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В июне 2016 года обвиняемый создал преступное сообщество, участники которого до августа 2020 года через мобильные телефоны и ip-телефонию занимались обманом граждан России под предлогом возврата государственной компенсации за приобретенные ими ранее некачественные биологические добавки. От действий мошенников пострадали 99 человек, у которых похищено 78,3 млн рублей», — рассказала Наталья Мамаева.

По запросу Генеральной прокуратуры России Коваленко экстрадировали из Испании в декабре 2021 года. С тех пор он находится под стражей в Челябинске. На его имущество наложен арест на сумму более 12 млн рублей. А рамках дела о мошенничестве проходят еще 13 соучастников главы сообщества.