В Челябинске посчитали стоимость комплекта школьной формы

Стоимость комплекта школьной формы варьируется от пяти до 22,5 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стоимость комплекта школьной формы варьируется от пяти до 22,5 тысячи рублей. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«В исследовании рассмотрены два варианта комплектов. Для мальчиков: брюки, три сорочки и пиджак, а также брюки, три сорочки и жилет. Для девочек: юбка, три блузки и пиджак, и юбка, три блузки и жилет. Из результатов следует, что цены варьируются от 5,4 до 21,4 тысячи рублей для мальчиков и от 5 до 22,5 тысячи рублей для девочек», — говорится в исследовании, опубликованном в telegram-канале КСП региона.

В ведомстве отметили, что многие школы определяют вид ткани и выбирают ателье для массового пошива школьной формы. В этом случае спрогнозировать общую стоимость комплекта не представляется возможным. Однако, повышение стоимости ткани возможно повысит стоимость школьной формы.

Ранее КСП провела мониторинг цен на школьные канцелярские наборы. Согласно исследованию, минимальная цена такого набора ровняется 1871 рубль. Максимальная же стоимость набора превышает 16 тысяч рублей. Власти региона утвердили единовременные выплаты родителям на подготовку детей к школе в размере полутора тысяч рублей. Их получат многодетные малоимущие семьи, и семьи, в которых воспитывается ребенок инвалид.

пресс-служба КСП Челябинской области