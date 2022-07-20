Челябинцам дадут деньги на подготовку детей к школе

Челябинцы получат деньги на подготовку детей к школе. Соответствующее постановление утвердило правительство региона. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, на одного ребенка власти выделят полторы тысячи рублей.
«Утвердить прилагаемый порядок оказания в 2022 году социальной поддержки родителей в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Челябинцы получат деньги на подготовку детей к школе. Соответствующее постановление утвердило правительство региона. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, на одного ребенка власти выделят полторы тысячи рублей. «Утвердить прилагаемый порядок оказания в 2022 году социальной поддержки родителей в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее специалисты назвали стоимость одного канцелярского набора для школы. Согласно мониторингу, минимальная цена набора составляет 1871 рубль. Максимальная цена набора превышает 16 тысяч рублей.