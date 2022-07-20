Челябинцам дадут деньги на подготовку детей к школе

21 июля 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Выплата на одного ребенка составит полторы тысячи рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинцы получат деньги на подготовку детей к школе. Соответствующее постановление утвердило правительство региона. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, на одного ребенка власти выделят полторы тысячи рублей. «Утвердить прилагаемый порядок оказания в 2022 году социальной поддержки родителей в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее специалисты назвали стоимость одного канцелярского набора для школы. Согласно мониторингу, минимальная цена набора составляет 1871 рубль. Максимальная цена набора превышает 16 тысяч рублей. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинцы получат деньги на подготовку детей к школе. Соответствующее постановление утвердило правительство региона. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, на одного ребенка власти выделят полторы тысячи рублей. «Утвердить прилагаемый порядок оказания в 2022 году социальной поддержки родителей в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее специалисты назвали стоимость одного канцелярского набора для школы. Согласно мониторингу, минимальная цена набора составляет 1871 рубль. Максимальная цена набора превышает 16 тысяч рублей.