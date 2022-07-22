Зеленский переложил ответственность за экспорт зерна на ООН

Украина решила полностью довериться ООН по части соблюдения достигнутой в Стамбуле «продуктовой сделки». Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.
«В территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством… Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей», — передал он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Член Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби доложил, что Вашингтон собирается пристально следить за его выполнением, передает ФАН.
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Украина решила полностью довериться ООН по части соблюдения достигнутой в Стамбуле «продуктовой сделки». Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский. «В территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством… Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей», — передал он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Член Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби доложил, что Вашингтон собирается пристально следить за его выполнением, передает ФАН.