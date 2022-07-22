22 июля 2022

Зеленский переложил ответственность за экспорт зерна на ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский решил, что Киев доверяет ООН, теперь она несет ответственность за продуктовую сделку Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина решила полностью довериться ООН по части соблюдения достигнутой в Стамбуле «продуктовой сделки». Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

«В территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством… Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей», — передал он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Член Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби доложил, что Вашингтон собирается пристально следить за его выполнением, передает ФАН.

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Украина решила полностью довериться ООН по части соблюдения достигнутой в Стамбуле «продуктовой сделки». Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский. «В территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством… Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей», — передал он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Член Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби доложил, что Вашингтон собирается пристально следить за его выполнением, передает ФАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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