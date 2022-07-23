Размер ипотечного кредита в Челябинске вырос на 21%

Сумма ипотеки продолжит увеличиваться, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск вошел в десятку лидеров по росту ипотечного кредита на новостройки среди крупных городов России. С начала года сумма, которую челябинцы занимают у банков на покупку квартиры, увеличилась на 21%, посчитали в компании «Этажи».

«Если такая динамика будет сохраняться, то по итогам 2022 года средний размер ипотечного кредита на новостройки может вырасти на 40%. Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением лимитов по льготным ипотечным программам, выросшими ценами на квартиры в новостройках, а также повышением доступности кредитных средств за счет снижения ставок», — сообщила «Известиям» глава ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Ипотека выросла также в Ростове-на-Дону (+27%), Санкт-Петербурге (+24%), Перми (+22%), Казани, Москве и Новосибирске (+20%). Рост в среднем по России составил 43%, что в денежном эквиваленте составило 5,14 млн руб.

Ранее сообщалось, что количество выданных ипотечных кредитов в Челябинской области за пять месяцев 2022 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве причин падения рынка ипотеки эксперты называют эффект высокой базы (бум ипотечного кредитования пришелся на 2021 год) и высокую ставку рефинансирования, которую установил Центробанк в феврале.