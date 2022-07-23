23 июля 2022

В Свердловской области водитель погиб, слетев с трассы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. Челябинск, трасса, реклама, асфальт, баннер, путь, дорога, автотранспорт
Авария произошла под Серовом Фото:

Под Серовом (Свердловская область) водитель машины Daewoo Nexia не справился с управлением и слетел с трассы. От полученных травм он погиб на месте аварии, сообщили URA.RU в ГИБДД по региону.

«Авария произошла на соединительной дороге от переулка Еловый до улицы Автодорожная. Машина Daewoo Nexia съехала с дороги, водитель погиб. Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, выясняют подробности», — рассказали в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге иномарка провалилась в дорожную яму. Ее опрокинула другая машина, которая до этого влетела в пластиковое ограждение.

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Под Серовом (Свердловская область) водитель машины Daewoo Nexia не справился с управлением и слетел с трассы. От полученных травм он погиб на месте аварии, сообщили URA.RU в ГИБДД по региону. «Авария произошла на соединительной дороге от переулка Еловый до улицы Автодорожная. Машина Daewoo Nexia съехала с дороги, водитель погиб. Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, выясняют подробности», — рассказали в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге иномарка провалилась в дорожную яму. Ее опрокинула другая машина, которая до этого влетела в пластиковое ограждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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