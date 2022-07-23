В Свердловской области водитель погиб, слетев с трассы. Видео

24 июля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Авария произошла под Серовом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Серовом (Свердловская область) водитель машины Daewoo Nexia не справился с управлением и слетел с трассы. От полученных травм он погиб на месте аварии, сообщили URA.RU в ГИБДД по региону. «Авария произошла на соединительной дороге от переулка Еловый до улицы Автодорожная. Машина Daewoo Nexia съехала с дороги, водитель погиб. Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, выясняют подробности», — рассказали в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге иномарка провалилась в дорожную яму. Ее опрокинула другая машина, которая до этого влетела в пластиковое ограждение. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Под Серовом (Свердловская область) водитель машины Daewoo Nexia не справился с управлением и слетел с трассы. От полученных травм он погиб на месте аварии, сообщили URA.RU в ГИБДД по региону. «Авария произошла на соединительной дороге от переулка Еловый до улицы Автодорожная. Машина Daewoo Nexia съехала с дороги, водитель погиб. Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, выясняют подробности», — рассказали в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге иномарка провалилась в дорожную яму. Ее опрокинула другая машина, которая до этого влетела в пластиковое ограждение.