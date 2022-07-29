В Европарламенте захотели массово отправить украинцев к психиатру

Украинцы нуждаются в психологической реабилитации, считает депутат Европарламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многим гражданам Украины требуется психосоциальная реабилитация, в связи с чем Еврокомиссия должна рассмотреть возможность создания реабилитационной системы внутри страны. С таким предложением выступил литовский депутат Европейского парламента Людас Мажилис.

«Может ли Еврокомиссия, используя положительную практику Литвы, создать на Украине реабилитационную систему при поддержке других стран ЕС? Особое внимание следует уделять влиянию ПТСР на детей и подростков, поскольку такие последствия могут остаться на всю жизнь», — приводит слова Мажилиса из обращения к Еврокомиссии RT.

По мнению депутата, вопрос «оказания помощи людям с различными психологическими проблемами, вызванными конфликтом, для обеспечения их полноценного участия в жизни общества» стал особенно актуальным в связи с продолжающейся на территории Украины специальной операцией. Мажилис напомнил, что подобный проект был реализован на Украине в 2014—2017 годах в рамках программ «Восточное партнерство» от ЕС и ORANGE от Министерства иностранных дел Литвы.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в интервью порталу отметил, что основной причиной психологических проблем украинских бойцов является плохая подготовка к боевым действиям. «Действительно, многие украинские солдаты оказались не готовы к реальным боевым действиям, поэтому нуждаются в психологической реабилитации. Это связано как с ходом спецоперации, так и с методами мобилизации, к которым прибегает власть, вылавливая молодых украинцев и раздавая им повестки прямо на пляже», — отметил он.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Представители Минобороны РФ отмечали, что главным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.