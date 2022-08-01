В Челябинске снова ищут подрядчика на работу за миллиард

В Челябинске не нашлось желающих обслуживать светофоры за миллиард рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске повторно объявили тендер на содержание светофоров и других технических средств регулирования дорожного движения стоимостью почти в миллиард рублей. Как следует из данных сайта госзакупок, с победителем торгов после 17 августа заключат контракт на 976 млн 282 тысячи рублей.

«Выполнение работ осуществляется подрядчиком по 30.06.2025 года. Основные виды работ: автоматизированная система управления дорожного движения, покраска и помывка технических средств регулирования, аварийно-восстановительные работы, электроизмерительные работы, обрезка зеленых насаждений», — сообщается в техзадании к проекту контракта.

С момента предыдущего объявления торгов в июле сумма контракта снизилась. Теперь заказчик готов заплатить по контракту почти на пять миллионов меньше.

От победителя объявленного конкурса потребуется следить за светофорными группами, очищать их от грязи, мониторить дорожное движение. Исполнитель по договору должен будет в ряде случаев имитировать трафик для корректировки работы светофоров в разных условиях (при ДТП, прохождении городских мероприятий и так далее). Полный перечень обязанностей включает 19 пунктов.

Работать предстоит с разным оборудованием. Кроме светофоров, это видеодетекторы, датчики состояния окружающей среды и дорожного полотна, оборудование дорожной метеостанции, кабели, дорожные знаки, сигнальные столбики и силовые опоры.