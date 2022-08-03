Свердловский врач, заперший маму с ребенком в кабинете, уволен

Врач устроил скандал в своем кабинете Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Врача УЗИ, который запер в кабинете маму с ребенком, уволили из медучреждения. Речь идет о Красноуральской городской больнице. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. На данный момент в медучреждении нет специалиста ультразвуковой диагностики.

«После того, как врач УЗИ запер маму с малолетним ребенком в кабинете, вышестоящее руководство отправило медика на больничный. По истечению больничного медик к работе в Красноуральскую городскую больницу не вернется», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU попыталась связаться с главврачом медучреждения Андреем Балдиным. На звонок корреспондента никто не ответил. Запрос был направлен в пресс-службу регионального минздрава. В ведомстве сообщили, что врач находится на больничном.

Инцидент произошел еще 26 июля. Тогда женщина привела ребенка на УЗИ. Во время приема врач устроил скандал, после которого медик покинул кабинет, заперев там пациентов. Указанный врач работает в Красноуральской ГКБ около 6 месяцев. Все это время на него жаловались пациенты и коллеги. Главврач оставлял жалобы без внимания.

Ранее агентство писало, что 33-летний медбрат Краснотурьинской больницы обвинялся в нанесении побоев и совершении других насильственных действий, причинивших физическую боль одному из пациентов — 92-летнему ветерану ВОВ. Медик, находясь на рабочем месте, избил пожилого пациента из-за личной неприязни.