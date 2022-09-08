Свердловские электрики массово уезжают в Донбасс на заработки

Электромонтеры из Свердловской области уезжают в Донбасс на заработки

08 сентября 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Свердловским электрикам заплатят 380 тысяч за работу в Донбассе Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние два месяца свердловские электрики все чаще стали отдавать предпочтение вахтовой работе на территории Донецкой и Луганской народных республик. Там специалисты работают над восстановлением инфраструктуры. Как рассказал URA.RU один из таких работников Александр, за два месяца работы в освобожденных республиках он смог заработать свыше полумиллиона рублей. «В начале июля всем сотрудникам участка выдали листы с информацией об условиях работы на территории ДНР и ЛНР. Тем, кто согласились на командировку, выдали бронежилеты. В августе согласились на командировку пять монтеров, двое из них недавно вернулись. Сейчас туда собирается уехать более 18 человек, работы очень много», — сказал сотрудник в разговоре с корреспондентом агентства. При этом электромонтер поделился, что иногда ему и коллегам приходилось работать по 12 часов. При этом Александр рассказал, что во время работы в Донбассе сотрудники сталкивались с опасными для жизни ситуациями, однако за два месяца ни один сотрудник не пострадал. «Был случай, когда рядом с бригадой упал снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS. По счастливой случайности он не взорвался, но рабочие перепугались», — поделился он. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении URA.RU, за 31 рабочий день энергетики могут получить 380 тысяч 975 рублей. Расчет выплаты был произведен исходя из средней зарплаты работника филиала. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ отправят в Донбасс еще больше строителей для восстановления народных республик, там уже работают около 1000 строителей из России. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки (ДНР). На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны. Расчетный лист, который выдавали сотрудникам при переводе на работу в Донбасс Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние два месяца свердловские электрики все чаще стали отдавать предпочтение вахтовой работе на территории Донецкой и Луганской народных республик. Там специалисты работают над восстановлением инфраструктуры. Как рассказал URA.RU один из таких работников Александр, за два месяца работы в освобожденных республиках он смог заработать свыше полумиллиона рублей. «В начале июля всем сотрудникам участка выдали листы с информацией об условиях работы на территории ДНР и ЛНР. Тем, кто согласились на командировку, выдали бронежилеты. В августе согласились на командировку пять монтеров, двое из них недавно вернулись. Сейчас туда собирается уехать более 18 человек, работы очень много», — сказал сотрудник в разговоре с корреспондентом агентства. При этом электромонтер поделился, что иногда ему и коллегам приходилось работать по 12 часов. При этом Александр рассказал, что во время работы в Донбассе сотрудники сталкивались с опасными для жизни ситуациями, однако за два месяца ни один сотрудник не пострадал. «Был случай, когда рядом с бригадой упал снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS. По счастливой случайности он не взорвался, но рабочие перепугались», — поделился он. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении URA.RU, за 31 рабочий день энергетики могут получить 380 тысяч 975 рублей. Расчет выплаты был произведен исходя из средней зарплаты работника филиала. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ отправят в Донбасс еще больше строителей для восстановления народных республик, там уже работают около 1000 строителей из России. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки (ДНР). На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.