Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вернули доступ к аккаунту в Twitter (заблокирован в РФ). Об этом он сообщил у себя на странице. За несколько часов после возвращения он успел написать десяток твитов.
«Друзья, все норм! Разблокировали. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо», — написал Ройзман. Затем он начал оставлять комментарии к новостям, которые скопились в ленте за время отсутствия. Некоторые из них были язвительными. «Вы наколдовать пытаетесь?», — написал Ройзман под постом о росте доходов свердловчан. Также экс-мэр выложил анекдот про коллективную ответственность.
Возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter Ройзману ограничили вечером 6 августа. Также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт.
Ройзман пообещал подписчикам, что се будет хорошо
Скрин из твиттера Евгения Ройзмана
Евгений Ройзман опубликовал веселый пост
Скрин из твиттера Евгения Ройзмана
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Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вернули доступ к аккаунту в Twitter (заблокирован в РФ). Об этом он сообщил у себя на странице. За несколько часов после возвращения он успел написать десяток твитов. «Друзья, все норм! Разблокировали. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо», — написал Ройзман. Затем он начал оставлять комментарии к новостям, которые скопились в ленте за время отсутствия. Некоторые из них были язвительными. «Вы наколдовать пытаетесь?», — написал Ройзман под постом о росте доходов свердловчан. Также экс-мэр выложил анекдот про коллективную ответственность. Возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter Ройзману ограничили вечером 6 августа. Также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт.