Евгений Ройзман заспамил Twitter после разблокировки аккаунта. Скрины

07 августа 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Экс-мэр Екатеринбурга всю ночь был без аккаунта в Twitter (заблокирован в РФ) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вернули доступ к аккаунту в Twitter (заблокирован в РФ). Об этом он сообщил у себя на странице. За несколько часов после возвращения он успел написать десяток твитов. «Друзья, все норм! Разблокировали. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо», — написал Ройзман. Затем он начал оставлять комментарии к новостям, которые скопились в ленте за время отсутствия. Некоторые из них были язвительными. «Вы наколдовать пытаетесь?», — написал Ройзман под постом о росте доходов свердловчан. Также экс-мэр выложил анекдот про коллективную ответственность. Возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter Ройзману ограничили вечером 6 августа. Также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт. Ройзман пообещал подписчикам, что се будет хорошо Скрин из твиттера Евгения Ройзмана Евгений Ройзман опубликовал веселый пост Скрин из твиттера Евгения Ройзмана

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вернули доступ к аккаунту в Twitter (заблокирован в РФ). Об этом он сообщил у себя на странице. За несколько часов после возвращения он успел написать десяток твитов. «Друзья, все норм! Разблокировали. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо», — написал Ройзман. Затем он начал оставлять комментарии к новостям, которые скопились в ленте за время отсутствия. Некоторые из них были язвительными. «Вы наколдовать пытаетесь?», — написал Ройзман под постом о росте доходов свердловчан. Также экс-мэр выложил анекдот про коллективную ответственность. Возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter Ройзману ограничили вечером 6 августа. Также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт.