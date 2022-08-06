06 августа 2022

Евгений Ройзман заспамил Twitter после разблокировки аккаунта. Скрины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Экс-мэр Екатеринбурга всю ночь был без аккаунта в Twitter (заблокирован в РФ) Фото:

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вернули доступ к аккаунту в Twitter (заблокирован в РФ). Об этом он сообщил у себя на странице. За несколько часов после возвращения он успел написать десяток твитов.

«Друзья, все норм! Разблокировали. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо», — написал Ройзман. Затем он начал оставлять комментарии к новостям, которые скопились в ленте за время отсутствия. Некоторые из них были язвительными. «Вы наколдовать пытаетесь?», — написал Ройзман под постом о росте доходов свердловчан. Также экс-мэр выложил анекдот про коллективную ответственность.

Возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter Ройзману ограничили вечером 6 августа. Также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт.

Ройзман пообещал подписчикам, что се будет хорошо
Евгений Ройзман опубликовал веселый пост

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вернули доступ к аккаунту в Twitter (заблокирован в РФ). Об этом он сообщил у себя на странице. За несколько часов после возвращения он успел написать десяток твитов. «Друзья, все норм! Разблокировали. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо», — написал Ройзман. Затем он начал оставлять комментарии к новостям, которые скопились в ленте за время отсутствия. Некоторые из них были язвительными. «Вы наколдовать пытаетесь?», — написал Ройзман под постом о росте доходов свердловчан. Также экс-мэр выложил анекдот про коллективную ответственность. Возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter Ройзману ограничили вечером 6 августа. Также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...