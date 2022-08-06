Ройзману запретили писать в Twitter и создали фейк его аккаунта

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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгению Ройзману заблокировали аккаунт в соцсети Twitter Фото:

Бывшему мэру Екатеринбурга ограничили возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter (заблокирован в РФ), также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт. Об этом Ройзман рассказал корреспонденту URA.RU.

«Они меня ограничили и в это время создали похожий аккаунт. Аккаунт доступен, однако писать я туда не могу, блокировка будет продолжаться какое0то время Я это все проходил, спокойно к этому отношусь», — рассказал Ройзман.

Бывшей мэр Екатеринбурга отметил, что от его сторонников на фейковый аккаунт поступают сотни тысяч жалоб. Цель — заблокировать ложный аккаунт политика.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман поможет слепой свердловчанке сыграть свадьбу с сиротой. Также агентство рассказывало, что свердловская полиция требует полмиллиона с бывшего мэра и еще четырех человек.

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Бывшему мэру Екатеринбурга ограничили возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter (заблокирован в РФ), также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт. Об этом Ройзман рассказал корреспонденту URA.RU. «Они меня ограничили и в это время создали похожий аккаунт. Аккаунт доступен, однако писать я туда не могу, блокировка будет продолжаться какое0то время Я это все проходил, спокойно к этому отношусь», — рассказал Ройзман. Бывшей мэр Екатеринбурга отметил, что от его сторонников на фейковый аккаунт поступают сотни тысяч жалоб. Цель — заблокировать ложный аккаунт политика. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман поможет слепой свердловчанке сыграть свадьбу с сиротой. Также агентство рассказывало, что свердловская полиция требует полмиллиона с бывшего мэра и еще четырех человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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