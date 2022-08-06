Ройзману запретили писать в Twitter и создали фейк его аккаунта

Евгению Ройзману заблокировали аккаунт в соцсети Twitter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшему мэру Екатеринбурга ограничили возможность писать и комментировать посты в соцсети Twitter (заблокирован в РФ), также в соцсети создали его фейковый (ложный — прим. ред.) аккаунт. Об этом Ройзман рассказал корреспонденту URA.RU.

«Они меня ограничили и в это время создали похожий аккаунт. Аккаунт доступен, однако писать я туда не могу, блокировка будет продолжаться какое0то время Я это все проходил, спокойно к этому отношусь», — рассказал Ройзман.

Бывшей мэр Екатеринбурга отметил, что от его сторонников на фейковый аккаунт поступают сотни тысяч жалоб. Цель — заблокировать ложный аккаунт политика.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман поможет слепой свердловчанке сыграть свадьбу с сиротой. Также агентство рассказывало, что свердловская полиция требует полмиллиона с бывшего мэра и еще четырех человек.