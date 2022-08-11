Вооруженный налетчик ограбил магазин в Екатеринбурге

Мужчина угрожал девушке-продавцу ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина, вооруженный ножом, устроил налет на цветочный магазин, забрав оттуда девять тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

«Около 20:30 неизвестный вошел в помещение торгового зала, расположенного на улице Белинского. Налетчик достал нож и, угрожая флористу цветочного павильона, потребовал передать ему деньги», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что грабитель получил девять тысяч рублей и сбежал. Девушка-продавец успела сообщить силовикам об ограблении, но задержать на месте злоумышленника не успели. Городских полицейских бросили на поиски мужчины, и, когда его поймали, налетчик во всем признался. Силовики выясняют, мог ли он таким же образом ограбить и другие магазины города.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный вынес деньги и товар из магазина электронных сигарет. Он раздробил стекло входной двери кирпичом, а затем пролез через образовавшуюся дыру. Лицо злоумышленника попало на камеру видеонаблюдения.