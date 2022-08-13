Свердловский омбудсмен отметила общественный долг Нижнего Тагила

Татьяна Мерзлякова восхищается ИК Нижнего Тагила (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что Нижний Тагил (Свердловская область) выполняет важный общественный долг — сохраняет и вписывает в жизнь города исправительные колонии. Об этом омбудсмен написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не могу не написать об особом, непростом, но важном общественном долге, который все эти годы несет Нижний Тагил. Именно здесь самая большая исправительная колония страны — ИК-12, здесь много исключительного — ИК-13 — для бывших сотрудников, женская с домом ребенка на 100 мест, туберкулезная, и даже ИК-5 строгого режима — не простая. Есть самое северное СИЗО», — говорится в сообщении.

Мерзлякова считает, что ИК вписаны в жизнь Нижнего Тагила. «Можно об этом не писать, потому что это все вписано в большую жизнь города, как естественная составляющая городской жизни. Но считаю своим долгом поблагодарить тагильчан за эту миссию, которую они несут вместе с тем, что являются Танкоградом и городом Старого Соболя-прочного металла», — добавила омбудсмен.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова рассказала о пьянстве в духовной столице. Она считает это главной проблемой Верхотурья.