«Уралсиб» приостановил переводы и платежи в евро

16 августа 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банк «Уралсиб» приостановил осуществление денежных переводов и платежей в евро для физических и юридических лиц. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте. «В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков — корреспондентов банк „Уралсиб“ с 13.08.2022 вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов», — говорится на сайте. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уралсиба». Там подтвердили, что были вынуждены приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов физических и юридических лиц с 13.08.2022 в связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов. «Входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Иные операции, в том числе платежи в долларах США и других иностранных валютах, также доступны в обычном режиме», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что «Тинькофф банк» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за продолжительности их прохождения. Банк советует клиентам проводить SWIFT-переводы в других валютах. На сегодняшний день международная система SWIFT является основным способом перевода средств.

Банк «Уралсиб» приостановил осуществление денежных переводов и платежей в евро для физических и юридических лиц. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте. «В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков — корреспондентов банк „Уралсиб“ с 13.08.2022 вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов», — говорится на сайте. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уралсиба». Там подтвердили, что были вынуждены приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов физических и юридических лиц с 13.08.2022 в связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов. «Входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Иные операции, в том числе платежи в долларах США и других иностранных валютах, также доступны в обычном режиме», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что «Тинькофф банк» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за продолжительности их прохождения. Банк советует клиентам проводить SWIFT-переводы в других валютах. На сегодняшний день международная система SWIFT является основным способом перевода средств.