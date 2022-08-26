Евгений Ройзман поблагодарил губернатора Куйвашева за помощь

Экс-мэр Екатеринбурга рассказал, как воспринял слова Куйвашева после ареста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман дал интервью после того, как суд разрешил ему остаться на свободе на время следствия по делу о дискредитации армии РФ. Там он, в частности, рассказал, что благодарен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который заступился за музей Невьянской иконы.

«Для меня совершенно неожиданно было увидеть заявление губернатора, который на протяжении долгих лет является моим врагом, моим оппонентом. Неожиданным было его заявление по музею [Невьянской иконы]. По моим ощущениям, силовики собирались „грабить“ музей. Ну, я условно говорю „грабить“. Куйвашев заступился за музей, и я вижу этот поступок, я искренне за это благодарен», — рассказал Ройзман в интервью изданию It`s my city (заблокировано Роскомнадзором).

Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. Глава региона Евгений Куйвашев вскоре высказался о задержании Ройзмана и заявил, что тот заслуживает уважения и справедливости.