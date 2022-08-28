28 августа 2022

На Свердловскую область надвигается аномальное похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, зима, стекло, климат, мороз, погода, холод
С 4 сентября жители региона почувствуют резкое похолодание Фото:

На Свердловскую область надвигается резкое похолодание. По данным Уральского гидрометцентра падение температуры в регионе с 4 сентября составит до 10 градусов. В Екатеринбурге температура воздуха опустится с 27 до 15°С.

«В Екатеринбурге 3 сентября температура воздуха опустится на отметку до 15°С ночью и до 16°С днем. А уже 4 показатели термометра опустятся до 10°С ночью и до 14°С днем. Ожидается переменная облачность, с большой вероятностью осадки», — сказано на сайте гидромета.

Следует отметить, что в начале месяца прогнозируется жаркая погода, температура будет около 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара также прогнозируется на юге России. Также агентство рассказывало, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание.

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На Свердловскую область надвигается резкое похолодание. По данным Уральского гидрометцентра падение температуры в регионе с 4 сентября составит до 10 градусов. В Екатеринбурге температура воздуха опустится с 27 до 15°С. «В Екатеринбурге 3 сентября температура воздуха опустится на отметку до 15°С ночью и до 16°С днем. А уже 4 показатели термометра опустятся до 10°С ночью и до 14°С днем. Ожидается переменная облачность, с большой вероятностью осадки», — сказано на сайте гидромета. Следует отметить, что в начале месяца прогнозируется жаркая погода, температура будет около 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара также прогнозируется на юге России. Также агентство рассказывало, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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