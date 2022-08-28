На Свердловскую область надвигается аномальное похолодание

С 4 сентября жители региона почувствуют резкое похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Свердловскую область надвигается резкое похолодание. По данным Уральского гидрометцентра падение температуры в регионе с 4 сентября составит до 10 градусов. В Екатеринбурге температура воздуха опустится с 27 до 15°С.

«В Екатеринбурге 3 сентября температура воздуха опустится на отметку до 15°С ночью и до 16°С днем. А уже 4 показатели термометра опустятся до 10°С ночью и до 14°С днем. Ожидается переменная облачность, с большой вероятностью осадки», — сказано на сайте гидромета.

Следует отметить, что в начале месяца прогнозируется жаркая погода, температура будет около 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара также прогнозируется на юге России. Также агентство рассказывало, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание.