28 августа 2022

В Свердловской области в начале сентября будет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая осень. Челябинск, погода, желтые листья, золотая осень, природа
В начале сентября в Свердловской области температура будет около 30 градусов Фото:

В Свердловской области в начале сентября прогнозируется жаркая погода, температура будет около 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В начале сентября температура в Свердловской области будет около 30 градусов», — передает слова Вильфанда агентство ТАСС. Жаркая погода связана с антициклоном, который ранее был в центре России. По словам руководителя Гидрометцентра, антициклон продолжает движение на юго-восток страны.

Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара также прогнозируется на юге России. Также агентство рассказывало, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание.

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В Свердловской области в начале сентября прогнозируется жаркая погода, температура будет около 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В начале сентября температура в Свердловской области будет около 30 градусов», — передает слова Вильфанда агентство ТАСС. Жаркая погода связана с антициклоном, который ранее был в центре России. По словам руководителя Гидрометцентра, антициклон продолжает движение на юго-восток страны. Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара также прогнозируется на юге России. Также агентство рассказывало, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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