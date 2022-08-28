В Свердловской области в начале сентября будет аномальная жара

В Свердловской области в начале сентября прогнозируется жаркая погода, температура будет около 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В начале сентября температура в Свердловской области будет около 30 градусов», — передает слова Вильфанда агентство ТАСС. Жаркая погода связана с антициклоном, который ранее был в центре России. По словам руководителя Гидрометцентра, антициклон продолжает движение на юго-восток страны.
Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара также прогнозируется на юге России. Также агентство рассказывало, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание.
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