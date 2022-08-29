Spigel: Шольц хочет создать в Европе единую ПВО

29 августа 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц хочет, чтобы у Германии в вопросе противовоздушной обороны ЕС была центральная роль Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать в Европе единую систему ПВО. Информацию приводит агентство Spigel. «Шольц хочет построить новую систему ПВО вместе с европейскими соседями. По его словам, система была бы выигрышем в безопасности для всей Европы. Это также было бы дешевле и эффективнее, чем национальные решения», — отмечает издание. Сообщается также, что он призвал страны Евросоюза к гораздо большему сотрудничеству в области обороны. При этом Германии в вопросе противовоздушной обороны отводится центральная роль. Ранее канцлер Германии заявил, что в ближайшие недели Украина получит новое современное оружие, передает MK.RU . Среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь гражданам Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Европа и США активно помогают Украине финансово и присылают Киеву оружие, однако российские войска успешно его захватывают и уничтожают.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать в Европе единую систему ПВО. Информацию приводит агентство Spigel. «Шольц хочет построить новую систему ПВО вместе с европейскими соседями. По его словам, система была бы выигрышем в безопасности для всей Европы. Это также было бы дешевле и эффективнее, чем национальные решения», — отмечает издание. Сообщается также, что он призвал страны Евросоюза к гораздо большему сотрудничеству в области обороны. При этом Германии в вопросе противовоздушной обороны отводится центральная роль. Ранее канцлер Германии заявил, что в ближайшие недели Украина получит новое современное оружие, передает MK.RU. Среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь гражданам Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Европа и США активно помогают Украине финансово и присылают Киеву оружие, однако российские войска успешно его захватывают и уничтожают.