Spigel: Шольц хочет создать в Европе единую ПВО

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц хочет, чтобы у Германии в вопросе противовоздушной обороны ЕС была центральная роль Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать в Европе единую систему ПВО. Информацию приводит агентство Spigel.

«Шольц хочет построить новую систему ПВО вместе с европейскими соседями. По его словам, система была бы выигрышем в безопасности для всей Европы. Это также было бы дешевле и эффективнее, чем национальные решения», — отмечает издание.

Сообщается также, что он призвал страны Евросоюза к гораздо большему сотрудничеству в области обороны. При этом Германии в вопросе противовоздушной обороны отводится центральная роль.

Ранее канцлер Германии заявил, что в ближайшие недели Украина получит новое современное оружие, передает MK.RU. Среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники, пишет «Национальная служба новостей».

Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь гражданам Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Европа и США активно помогают Украине финансово и присылают Киеву оружие, однако российские войска успешно его захватывают и уничтожают.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать в Европе единую систему ПВО. Информацию приводит агентство Spigel. «Шольц хочет построить новую систему ПВО вместе с европейскими соседями. По его словам, система была бы выигрышем в безопасности для всей Европы. Это также было бы дешевле и эффективнее, чем национальные решения», — отмечает издание. Сообщается также, что он призвал страны Евросоюза к гораздо большему сотрудничеству в области обороны. При этом Германии в вопросе противовоздушной обороны отводится центральная роль. Ранее канцлер Германии заявил, что в ближайшие недели Украина получит новое современное оружие, передает MK.RU. Среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь гражданам Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Европа и США активно помогают Украине финансово и присылают Киеву оружие, однако российские войска успешно его захватывают и уничтожают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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