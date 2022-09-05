Аналитики предрекли внутриэлитные конфликты перед выборами губернаторов

АПЭК: Россию ждут внутриэлитные конфликты перед выборами-2023

06 сентября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Выборы губернаторов запланированы на 2023 год Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Перед выборами губернаторов, которые состоятся в следующем году, этой осенью будет новая активизация внутриэлитных конфликтов. Такой прогноз сделали в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «В сентябре—октябре можно ожидать новой активизации внутриэлитных конфликтов в тех регионах, где в 2023 году должны пройти очередные губернаторские выборы, а позиции регионального руководства воспринимаются как уязвимые (из-за постоянных проблемных информационных поводов или протестного потенциала территорий). К регионам, в которых интенсивность элитных и медийных атак против губернаторов осенью 2022 года может возрасти, можно отнести Красноярский, Приморский края, Якутию, Орловскую, Новосибирскую, Омскую области», — отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов в своем аналитическом докладе о рейтинге влияния губернаторов. В таких регионах может увеличиться внимание региональных властей и федеральных СМИ к ситуации в административных центрах. По словам Орлова, это усилит возможность распространения прогнозов о неустойчивости позиции руководства этих муниципалитетов. Проблемным регионом остается Новосибирск, особенно если возрастет внимание со стороны правоохранителей к чиновникам. Осенью может остаться тренд на особое внимание губернаторов к муниципальной повестке, в том числе к ситуации в сфере расселения аварийного жилья, отметил Орлов. Это будет создавать дополнительные риски для глав региональных столиц. Дополнительным мотивом для использования этой темы станет обрушение стен многоквартирного дома в Омске. В начале августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал руководство Перми за низкие темпы сноса аварийного жилья. А после этого ушла в отставку вице-мэр Елена Гонцова, курировавшая градостроительную политику, сообщается в докладе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед выборами губернаторов, которые состоятся в следующем году, этой осенью будет новая активизация внутриэлитных конфликтов. Такой прогноз сделали в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «В сентябре—октябре можно ожидать новой активизации внутриэлитных конфликтов в тех регионах, где в 2023 году должны пройти очередные губернаторские выборы, а позиции регионального руководства воспринимаются как уязвимые (из-за постоянных проблемных информационных поводов или протестного потенциала территорий). К регионам, в которых интенсивность элитных и медийных атак против губернаторов осенью 2022 года может возрасти, можно отнести Красноярский, Приморский края, Якутию, Орловскую, Новосибирскую, Омскую области», — отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов в своем аналитическом докладе о рейтинге влияния губернаторов. В таких регионах может увеличиться внимание региональных властей и федеральных СМИ к ситуации в административных центрах. По словам Орлова, это усилит возможность распространения прогнозов о неустойчивости позиции руководства этих муниципалитетов. Проблемным регионом остается Новосибирск, особенно если возрастет внимание со стороны правоохранителей к чиновникам. Осенью может остаться тренд на особое внимание губернаторов к муниципальной повестке, в том числе к ситуации в сфере расселения аварийного жилья, отметил Орлов. Это будет создавать дополнительные риски для глав региональных столиц. Дополнительным мотивом для использования этой темы станет обрушение стен многоквартирного дома в Омске. В начале августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал руководство Перми за низкие темпы сноса аварийного жилья. А после этого ушла в отставку вице-мэр Елена Гонцова, курировавшая градостроительную политику, сообщается в докладе.