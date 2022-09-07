В Новоуральске пьяная женщина за рулем иномарки попала в ДТП

Пьяная свердловчанка на иномарке не справилась с управлением и съехала с дороги Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) пьяная женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и съехала с дороги на тротуар. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает дежурный ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель — женщина, управляя автомобилем Ниссан, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина была за рулем в состоянии опьянения», — рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 17 часов 7 сентября возле дома на улице Крупская, 17. В результате авария свердловчанка не пострадала. Сейчас она отстранена от управления автомобилями, а ее машина эвакуирована на штрафстоянку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске две иномарки врезались лоб в лоб. Также агентство рассказывало, что в Первоуральске пьяная свердловчанка без прав и с младенцем переехала пешехода.

Фото: сообщество «Novik-Auto» в соцсети «ВКонтакте»