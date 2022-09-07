В Новоуральске (Свердловская область) пьяная женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и съехала с дороги на тротуар. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает дежурный ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель — женщина, управляя автомобилем Ниссан, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина была за рулем в состоянии опьянения», — рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло в 17 часов 7 сентября возле дома на улице Крупская, 17. В результате авария свердловчанка не пострадала. Сейчас она отстранена от управления автомобилями, а ее машина эвакуирована на штрафстоянку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске две иномарки врезались лоб в лоб. Также агентство рассказывало, что в Первоуральске пьяная свердловчанка без прав и с младенцем переехала пешехода.
Фото: сообщество «Novik-Auto» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Novik-Auto» в соцсети «ВКонтакте»
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В Новоуральске (Свердловская область) пьяная женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и съехала с дороги на тротуар. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает дежурный ГИБДД по Свердловской области. «Водитель — женщина, управляя автомобилем Ниссан, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина была за рулем в состоянии опьянения», — рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло в 17 часов 7 сентября возле дома на улице Крупская, 17. В результате авария свердловчанка не пострадала. Сейчас она отстранена от управления автомобилями, а ее машина эвакуирована на штрафстоянку. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске две иномарки врезались лоб в лоб. Также агентство рассказывало, что в Первоуральске пьяная свердловчанка без прав и с младенцем переехала пешехода.