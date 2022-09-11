В Екатеринбурге наказали мужчину, который сдирал с ребенка кожу и бил его проводом

Суд отправил в колонию на три года екатеринбуржца, который избивал 12-летнего сына своей жены, а затем наждачной бумагой сдирал с него кожу за рисунок, нанесенный временными чернилами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Инциденты, за которые наказан екатеринбуржец, произошли в 2020 году.
В середине лета мужчина систематически избивал 12-летнего мальчика проводом от микроволновки. А когда подросток пришел домой с временной татуировкой, екатеринбуржец взял наждачную бумагу и стал сдирать ее с кожи руки.
Мужчина был задержан силовиками из екатеринбургского отдела полиции №6, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Правоохранители выяснили, что свердловчанин ранее был судим за кражу. Сотрудники СУ Следственного комитета России по региону допрашивали фигурантов дела и собрали доказательства вины мужчины, сообщили в пресс-службе управления ведомства.
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Обновлено 11.41 (09.41 мск): в текст добавлен четвертый абзац.
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