14 сентября 2022
13 сентября 2022

В Челябинске продают помещения в еще не построенном жилом комплексе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по Гринфлайт в обладминистрации Челябинск, карабинцев дмитрий
Землю под будущим жилым комплексом выкупил Дмитрий Карабинцев Фото:

В Челябинске начали продавать коммерческую недвижимость в жилом комплексе, строительство которого анонсировано на улице Труда. Агентство недвижимости R.I.C.H. предлагает выкупить площади в 2000 кв. метров полностью за 200 млн рублей или же покупать непосредственно офисами.

«Эксклюзивное предложение. Помещение, площадью 90 кв метров, на первой линии в строящемся премиальном жилом комплексе, на одном из самых проездных маршрутов города. Также в продаже помещения от 49 кв. метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец предлагает премиальную отделку фасада, панорамное остекление, выходы на первую линию улицы Труда и на будущую прогулочную зону, наружный и подземный паркинг для посетителей.

Ранее стало известно, что на улице Труда планируют построить новый элитный микрорайон. Землю выкупил предприниматель Дмитрий Карабинцев. Общая площадь проекта составит 30 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей.

Выкупить можно сразу все офисные площади

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В Челябинске начали продавать коммерческую недвижимость в жилом комплексе, строительство которого анонсировано на улице Труда. Агентство недвижимости R.I.C.H. предлагает выкупить площади в 2000 кв. метров полностью за 200 млн рублей или же покупать непосредственно офисами. «Эксклюзивное предложение. Помещение, площадью 90 кв метров, на первой линии в строящемся премиальном жилом комплексе, на одном из самых проездных маршрутов города. Также в продаже помещения от 49 кв. метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец предлагает премиальную отделку фасада, панорамное остекление, выходы на первую линию улицы Труда и на будущую прогулочную зону, наружный и подземный паркинг для посетителей. Ранее стало известно, что на улице Труда планируют построить новый элитный микрорайон. Землю выкупил предприниматель Дмитрий Карабинцев. Общая площадь проекта составит 30 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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