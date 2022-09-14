Землю под будущим жилым комплексом выкупил Дмитрий Карабинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начали продавать коммерческую недвижимость в жилом комплексе, строительство которого анонсировано на улице Труда. Агентство недвижимости R.I.C.H. предлагает выкупить площади в 2000 кв. метров полностью за 200 млн рублей или же покупать непосредственно офисами.

«Эксклюзивное предложение. Помещение, площадью 90 кв метров, на первой линии в строящемся премиальном жилом комплексе, на одном из самых проездных маршрутов города. Также в продаже помещения от 49 кв. метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец предлагает премиальную отделку фасада, панорамное остекление, выходы на первую линию улицы Труда и на будущую прогулочную зону, наружный и подземный паркинг для посетителей.

Ранее стало известно, что на улице Труда планируют построить новый элитный микрорайон. Землю выкупил предприниматель Дмитрий Карабинцев. Общая площадь проекта составит 30 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей.