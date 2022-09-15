В Тюмени задержали 19-летнего вора-рецидивиста, ограбившего кладбище

Мужчина украл металлические столбики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени задержали ранее судимого 19-летнего мужчину. Его обвиняют в краже 119 металлических столбиков с территории кладбища в селе Созоново Тюменского района. Об этом агентству URA.RU сообщили в УМВД по Тюменской области.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным проверили близлежащие пункты приема металлолома и на одном из них обнаружили часть искомых столбиков. Показания работников пункта помогли установить таксиста, который привез металлические изделия. Водитель в свою очередь пояснил, что в течение пяти дней один из жителей села Созоново нанимал его для вывоза столбиков», — рассказали в ведомстве.

Оперативники установили местонахождение и задержали по месту жительства ранее судимого за кражу молодого человека 2003 года рождения. В ходе беседы с сотрудниками полиции задержанный пояснил, что украденные столбики он выкапывал через один в надежде, что никто не заметит пропажу.

В настоящее время мужчина арестован. Его будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ — кража. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее агентство писало об инженере по обслуживанию банкоматов «Сбербанка», который воровал с них деньги. Сумма хищения — более 400 тысяч рублей. Мужчину также будут судить по статье «Кража».