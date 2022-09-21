В Пермском крае силовики раскрыли банду лыжников

В Пермском крае будут судить банду лыжников

В полиции раскрыли преступление Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае осудят трех мужчин, которые совершали кражи из дачных домов, к которым пробирались на лыжах. О преступлениях пермяков рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что в период с ноября 2021 по февраль 2022 трое пермяков, двое из которых родные братья, совершили серию краж из дачных домов. К дачам мужчины пробирались на лыжах, выламывали двери и окна и похищали из домов все, что могло представлять ценность», — рассказали в полиции.

Общий ущерб от украденного составил более 40 тысяч рублей. Правоохранители установили личности подозреваемых и возбудили в отношении мужчин уголовное дело, впереди их ждет суд.