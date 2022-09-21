21 сентября 2022

В Пермском крае силовики раскрыли банду лыжников

В Пермском крае будут судить банду лыжников
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
В полиции раскрыли преступление Фото:

В Пермском крае осудят трех мужчин, которые совершали кражи из дачных домов, к которым пробирались на лыжах. О преступлениях пермяков рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что в период с ноября 2021 по февраль 2022 трое пермяков, двое из которых родные братья, совершили серию краж из дачных домов. К дачам мужчины пробирались на лыжах, выламывали двери и окна и похищали из домов все, что могло представлять ценность», — рассказали в полиции.

Общий ущерб от украденного составил более 40 тысяч рублей. Правоохранители установили личности подозреваемых и возбудили в отношении мужчин уголовное дело, впереди их ждет суд.

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В Пермском крае осудят трех мужчин, которые совершали кражи из дачных домов, к которым пробирались на лыжах. О преступлениях пермяков рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что в период с ноября 2021 по февраль 2022 трое пермяков, двое из которых родные братья, совершили серию краж из дачных домов. К дачам мужчины пробирались на лыжах, выламывали двери и окна и похищали из домов все, что могло представлять ценность», — рассказали в полиции. Общий ущерб от украденного составил более 40 тысяч рублей. Правоохранители установили личности подозреваемых и возбудили в отношении мужчин уголовное дело, впереди их ждет суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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