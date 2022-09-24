В екатеринбургском микрорайоне Автовокзал четверо мужчин устроили жесткую драку на детской площадке. Об этом рассказала очевидец.
«Тут часто такое происходит, мы привыкли. Жутко наблюдать эту картину. Не хотелось бы мне, чтобы мой ребенок, проходя мимо либо увидел это, либо, не дай Бог, его задели», — рассказала екатеринбурженка, заснявшая конфликт на видео, агентству Е1.
Инцидент произошел днем 24 сентября в одном из дворов на улице Щорса. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Сортировке ночью 17 сентября случилась массовая драка, в которой пострадал человек. Очевидец добавил, что в настоящий момент ищет участников конфликта, чтобы «мирно урегулировать вопрос».
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