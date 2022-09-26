26 сентября 2022

На Украине погиб пермский ефрейтор

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, армия, солдаты, смерть, гвоздики, поминки
Прощание с погибшим пройдет 28 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Владимир Щербаков. Он был ефрейтором запаса, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».

«Во время спецоперации на Украине трагически погиб ефрейтор запаса Щербаков Владимир Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира», — сообщается в группе. Прощание с погибшим состоится в ЦРТДиЮ «Звездный» 28 сентября.

Владимир Щербаков родился в Соликамске в 1973 году. Он закончил профессиональное училище и пошел служить в 1992 году. С июня 2022 года пошел на службу по контракту.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Главными приоритетами российских войск являются: уничтожение инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.

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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Владимир Щербаков. Он был ефрейтором запаса, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». «Во время спецоперации на Украине трагически погиб ефрейтор запаса Щербаков Владимир Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира», — сообщается в группе. Прощание с погибшим состоится в ЦРТДиЮ «Звездный» 28 сентября. Владимир Щербаков родился в Соликамске в 1973 году. Он закончил профессиональное училище и пошел служить в 1992 году. С июня 2022 года пошел на службу по контракту. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Главными приоритетами российских войск являются: уничтожение инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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