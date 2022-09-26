На Украине погиб пермский ефрейтор

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Владимир Щербаков. Он был ефрейтором запаса, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».
«Во время спецоперации на Украине трагически погиб ефрейтор запаса Щербаков Владимир Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира», — сообщается в группе. Прощание с погибшим состоится в ЦРТДиЮ «Звездный» 28 сентября.
Владимир Щербаков родился в Соликамске в 1973 году. Он закончил профессиональное училище и пошел служить в 1992 году. С июня 2022 года пошел на службу по контракту.
Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Главными приоритетами российских войск являются: уничтожение инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.
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