Свердловская пенсионерка потратила полмиллиона рублей на лекарства для участников спецоперации

Пожилая женщина закупила лекарства на накопленные ранее средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка из Новоуральска потратила полмиллиона на медицинские препараты, которые могут понадобиться раненым участникам спецоперации. Передать медикаменты в военный госпиталь помогла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Информация об этом появилась на официальном сайте омбудсмена.

«Мне выпала честь, как человеку, который вхож в госпиталь, передать лекарства на 500 тысяч рублей, купленные на средства новоуральской пенсионерки, которая не склонна афишировать свой поступок. Я кланяюсь Светлане Павловне, новоуральцам, городу, где создана атмосфера благотворительности, милосердия», — заявила Мерзлякова.

Омбудсмен подчеркнула, что Центральный военный округ обеспечивает медиков всеми необходимыми препаратами, но помощь от свердловчан никогда не бывает лишней. Пенсионерке, которая решила помочь участникам спецоперации, идет девятый десяток лет, по ее словам, пенсии на жизнь ей хватает, а лекарства она закупила на накопленные средства.

«Эти лекарства однозначно будут использоваться для лечения военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, проходящих лечение у нас в госпитале и в полевых госпиталях на территории Донецкой и Луганской народных республик», — заверил начальник военного госпиталя в Екатеринбурге, полковнику медицинской службы Сергей Яшин. Он также поблагодарил женщину за поддержку.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. В общей сложности на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

Мерзлякова не в первый раз выступает в роли гаранта того, что гуманитарный груз дойдет до тех, кому он необходим Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области