Дед Ивана Долгушева участвовал в Великой Отечественной войне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Челябинска сирота Иван Долгушев 30 сентября отправился с группой мобилизованных в военную часть для прохождения боевого слаживания. Как сообщил URA.RU мужчина, он отправился служить, чтобы почтить память деда, который также был на фронте во время Великой Отечественной войны.

«Я не знал, что будет спецоперация, но раз родина меня призвала, должен отдать свой долг. У меня дед воевал, бабушка тоже на заводе работала, я их внук и должен отстоять свой долг. Дед смог, и я смогу», — поделился Иван с URA.RU.

Иван служил в 2008 году в Москве, там же участвовал в Параде Победы 9 мая, чем очень гордится. Сейчас будущий боец работает обвальщиком мяса на челябинском предприятии, повестку ему принесли домой 28 сентября. Незадолго до объявления частичной мобилизации Долгушев женился, и купил квартиру.

В рамках частичной мобилизации на фронт будет призвано около 300 тысяч военнослужащих из запаса. В военкоматы РФ идет поток добровольцев, за счет чего регионам удается перевыполнять план.