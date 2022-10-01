В Верхней Пышме (Свердловская область) повестка пришла мужчине старше 50 лет, при этом в Министерстве обороны РФ рекомендовали брать на службу более молодых солдат. Мужчине уже помогли вернуться домой, рассказали URA.RU общественники из Народного фронта.
«К нам обратился мужчина старше 50 лет, он прошел срочную службу в звании рядового и сейчас получил повестку о мобилизации. Оперативно связались с руководством военного комиссариата Верхней Пышмы, в ситуации разобрались — мужчина дома», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области Владислав Камский.
Ранее Народный фронт помог свердловчанину, воспитывающему дочь с тяжелой формой ДЦП, а также мобилизованному с пластиной в голове. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности, призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
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