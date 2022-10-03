Свердловские власти объяснили, почему мобилизовали мужчину, потерявшего слух

Свердловчанин, заявлявший о потере слуха, признан годным для мобилизации

04 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Алексей Мальцев признан комиссией годным к военной службе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Мальцев, жена которого жаловалась на его ошибочную мобилизацию, не имеет противопоказаний, препятствующих призыву. Об этом сообщил представитель Народного фронта Свердловской области в ответ на обращение журналиста URA.RU. «По имевшимся в комиссариате данным, категория годности Мальцева — „А“ годен к военной службе. Мальцевой Ольгой был представлен оригинал выписки из истории болезни Мальцева. Указанное заболевание соответствует категории годности „Б3“ — годен с незначительными ограничениями», — сообщил представитель Народного фронта Свердловской области со ссылкой на мэрию Каменска-Уральского. Там отметили, что в военкомате не нашли никаких обстоятельств, по которым Мальцев не подлежит частичной мобилизации. При этом его жена уточнила, что не согласна с решением медкомиссии и что будет обжаловать ее в вышестоящих инстанциях. Ранее Ольга Мальцева сообщила URA.RU что ее мужа отправили на военные сборы, несмотря на диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха». При этом между датой получения повестки и датой отправления в воинскую часть прошли сутки. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября после обращения президента России Владимира Путина. Он отметил, что для участия в спецоперации РФ на Украине нужны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. Спецоперация начата 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Фото: Жена Алексея Мальцева Ольга Мальцева Фото: Жена Алексея Мальцева Ольга Мальцева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Мальцев, жена которого жаловалась на его ошибочную мобилизацию, не имеет противопоказаний, препятствующих призыву. Об этом сообщил представитель Народного фронта Свердловской области в ответ на обращение журналиста URA.RU. «По имевшимся в комиссариате данным, категория годности Мальцева — „А“ годен к военной службе. Мальцевой Ольгой был представлен оригинал выписки из истории болезни Мальцева. Указанное заболевание соответствует категории годности „Б3“ — годен с незначительными ограничениями», — сообщил представитель Народного фронта Свердловской области со ссылкой на мэрию Каменска-Уральского. Там отметили, что в военкомате не нашли никаких обстоятельств, по которым Мальцев не подлежит частичной мобилизации. При этом его жена уточнила, что не согласна с решением медкомиссии и что будет обжаловать ее в вышестоящих инстанциях. Ранее Ольга Мальцева сообщила URA.RU что ее мужа отправили на военные сборы, несмотря на диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха». При этом между датой получения повестки и датой отправления в воинскую часть прошли сутки. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября после обращения президента России Владимира Путина. Он отметил, что для участия в спецоперации РФ на Украине нужны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. Спецоперация начата 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины.