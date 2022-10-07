Военкор URA.RU оценил роль СМИ в конфликте на Украине

Военкор URA.RU: военные и СМИ должны сотрудничать на фронте

07 октября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы должны оказывать СМИ всемерную поддержку, считает Евгений Линин (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Запад превращают каждую свою неудачу виртуальный успех благодаря работе СМИ и тем самым создают себе стратегический тыл. Такое мнение высказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин, выступая на совещании секретарей первичных организаций Союза журналистов Москвы. Он подчеркнул, что военных корреспондентов необходимо пускать на передовую, поскольку победа в затяжном конфликте на Украине возможна только при комплексном и максимальном задействовании всех ресурсов. «Комбриг легендарной „Пятнашки“ в разговоре со мной оценил боевую роль СМИ в 20%. Я считаю, что она значительно выше. На примере оппонентов, СМИ которых могут каждую свою неудачу превращать в виртуальный успех, а каждый успех в глобальную победу, уже сейчас можно отметить, что финансовая и военная помощь, которую им оказывает значительное число стран, связана именно с работой их медиа. Благодаря работе в информационном пространстве, они смогли создать себе стратегический тыл», — заявил Евгений Линин во время своего выступления перед Союзом журналистов Москвы. Корреспондент URA.RU подчеркнул, что на передовую надо пускать журналистов, которые способны создать интересный контент и понимают специфику боевых действий. При этом вооруженные силы должны оказывать СМИ всемерную поддержку, пока корреспонденты освещают их нелегкую работу. «Грамотный, смелый, умный командир никогда не скажет, что опытный военкор ему обуза! Я знаю многих комбатов. Что-то я не слышал от комбрига легендарной „Пятнашки“, героя Донецкой народной республики Агры Авидзбы, что я ему обуза!» — подчеркнул Линин. Военкор считает, что для создания интересного контента журналисты сами должны обладать умениями и навыками бойцов на фронте. Так он может более полно передать ощущения и эмоции аудитории и ощутить себя частью происходящего «в кадре». Также он обратил внимание на взаимовыручку журналистов. «Там, где стреляют, где нет связи и ограничены возможности получения информации мы должны взаимодействовать», — подчеркнул Линин. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Фото предоставлено Евгением Лининым Фото предоставлено Евгением Лининым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина и Запад превращают каждую свою неудачу виртуальный успех благодаря работе СМИ и тем самым создают себе стратегический тыл. Такое мнение высказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин, выступая на совещании секретарей первичных организаций Союза журналистов Москвы. Он подчеркнул, что военных корреспондентов необходимо пускать на передовую, поскольку победа в затяжном конфликте на Украине возможна только при комплексном и максимальном задействовании всех ресурсов. «Комбриг легендарной „Пятнашки“ в разговоре со мной оценил боевую роль СМИ в 20%. Я считаю, что она значительно выше. На примере оппонентов, СМИ которых могут каждую свою неудачу превращать в виртуальный успех, а каждый успех в глобальную победу, уже сейчас можно отметить, что финансовая и военная помощь, которую им оказывает значительное число стран, связана именно с работой их медиа. Благодаря работе в информационном пространстве, они смогли создать себе стратегический тыл», — заявил Евгений Линин во время своего выступления перед Союзом журналистов Москвы. Корреспондент URA.RU подчеркнул, что на передовую надо пускать журналистов, которые способны создать интересный контент и понимают специфику боевых действий. При этом вооруженные силы должны оказывать СМИ всемерную поддержку, пока корреспонденты освещают их нелегкую работу. «Грамотный, смелый, умный командир никогда не скажет, что опытный военкор ему обуза! Я знаю многих комбатов. Что-то я не слышал от комбрига легендарной „Пятнашки“, героя Донецкой народной республики Агры Авидзбы, что я ему обуза!» — подчеркнул Линин. Военкор считает, что для создания интересного контента журналисты сами должны обладать умениями и навыками бойцов на фронте. Так он может более полно передать ощущения и эмоции аудитории и ощутить себя частью происходящего «в кадре». Также он обратил внимание на взаимовыручку журналистов. «Там, где стреляют, где нет связи и ограничены возможности получения информации мы должны взаимодействовать», — подчеркнул Линин. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.