13 октября 2022

Свердловские казаки на фронте получат помощь от земляков

© Служба новостей «URA.RU»
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Панихида по казакам. Курган, казаки, атаман, папаха, казачье подворье
Свердловским казакам с передовой отправляют гуманитарную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественница из Екатеринбурга Евгения Барчук начала собирать гуманитарную помощь для казаков, сражающихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Порядка двух недель занимаюсь сбором вещей на передовую для наших екатеринбуржских казаков, они там уже два месяца. Я лично покупаю одежду на свои деньги и на деньги, которые собрала через знакомых. В отправке мне помогает казачий атаман», — сообщила Барчук. Она отметила, что передает активированный уголь, мыло, теплые вещи, носки, трусы, зубную пасту и другие вещи.

По словам общественницы, ее знакомый казак отправился на СВО добровольцем, а через него удалось связаться с атаманом. «Отправки будут идти от военного аэродрома, до передовой», — добавила Евгения.

Ранее URA.RU сообщало, что казачий генерал рассказал о вербовке свердловчан перед мобилизацией. С 2014 года на территории ДНР и ЛНР работают добровольческие отряды казаков, которые помогают армии добиваться успехов на поле боя. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после восьмилетних обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Российские войска проводят денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы спасти жизни мирных жителей, сообщали власти РФ.

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Общественница из Екатеринбурга Евгения Барчук начала собирать гуманитарную помощь для казаков, сражающихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Порядка двух недель занимаюсь сбором вещей на передовую для наших екатеринбуржских казаков, они там уже два месяца. Я лично покупаю одежду на свои деньги и на деньги, которые собрала через знакомых. В отправке мне помогает казачий атаман», — сообщила Барчук. Она отметила, что передает активированный уголь, мыло, теплые вещи, носки, трусы, зубную пасту и другие вещи. По словам общественницы, ее знакомый казак отправился на СВО добровольцем, а через него удалось связаться с атаманом. «Отправки будут идти от военного аэродрома, до передовой», — добавила Евгения. Ранее URA.RU сообщало, что казачий генерал рассказал о вербовке свердловчан перед мобилизацией. С 2014 года на территории ДНР и ЛНР работают добровольческие отряды казаков, которые помогают армии добиваться успехов на поле боя. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после восьмилетних обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Российские войска проводят денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы спасти жизни мирных жителей, сообщали власти РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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