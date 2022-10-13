Свердловские казаки на фронте получат помощь от земляков

14 октября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Свердловским казакам с передовой отправляют гуманитарную помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественница из Екатеринбурга Евгения Барчук начала собирать гуманитарную помощь для казаков, сражающихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Порядка двух недель занимаюсь сбором вещей на передовую для наших екатеринбуржских казаков, они там уже два месяца. Я лично покупаю одежду на свои деньги и на деньги, которые собрала через знакомых. В отправке мне помогает казачий атаман», — сообщила Барчук. Она отметила, что передает активированный уголь, мыло, теплые вещи, носки, трусы, зубную пасту и другие вещи. По словам общественницы, ее знакомый казак отправился на СВО добровольцем, а через него удалось связаться с атаманом. «Отправки будут идти от военного аэродрома, до передовой», — добавила Евгения. Ранее URA.RU сообщало, что казачий генерал рассказал о вербовке свердловчан перед мобилизацией. С 2014 года на территории ДНР и ЛНР работают добровольческие отряды казаков, которые помогают армии добиваться успехов на поле боя. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после восьмилетних обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Российские войска проводят денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы спасти жизни мирных жителей, сообщали власти РФ.

Общественница из Екатеринбурга Евгения Барчук начала собирать гуманитарную помощь для казаков, сражающихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Порядка двух недель занимаюсь сбором вещей на передовую для наших екатеринбуржских казаков, они там уже два месяца. Я лично покупаю одежду на свои деньги и на деньги, которые собрала через знакомых. В отправке мне помогает казачий атаман», — сообщила Барчук. Она отметила, что передает активированный уголь, мыло, теплые вещи, носки, трусы, зубную пасту и другие вещи. По словам общественницы, ее знакомый казак отправился на СВО добровольцем, а через него удалось связаться с атаманом. «Отправки будут идти от военного аэродрома, до передовой», — добавила Евгения. Ранее URA.RU сообщало, что казачий генерал рассказал о вербовке свердловчан перед мобилизацией. С 2014 года на территории ДНР и ЛНР работают добровольческие отряды казаков, которые помогают армии добиваться успехов на поле боя. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после восьмилетних обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Российские войска проводят денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы спасти жизни мирных жителей, сообщали власти РФ.