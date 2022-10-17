В России готовят меры по защите русского языка от американского жаргона

Проект по защите русского языка призван сформировать правильные ориентиры у молодежи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России готовят проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности, призванный помешать «латинизации» общества. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«Коррозии [со стороны Запада] подвергается один из основных кодов нации — язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. [Этот проект] должен способствовать сохранению цивилизационного суверенитета», — заявил Храмов в интервью «Российской газете». По его мнению, «загрязнение» русского языка ведет «к деформации национального самосознания» и к созданию у молодежи неправильных ориентиров — на западный образ жизни.