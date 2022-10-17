В России готовят меры по защите русского языка от американского жаргона

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Проект по защите русского языка призван сформировать правильные ориентиры у молодежи Фото:

В России готовят проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности, призванный помешать «латинизации» общества. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«Коррозии [со стороны Запада] подвергается один из основных кодов нации — язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. [Этот проект] должен способствовать сохранению цивилизационного суверенитета», — заявил Храмов в интервью «Российской газете». По его мнению, «загрязнение» русского языка ведет «к деформации национального самосознания» и к созданию у молодежи неправильных ориентиров — на западный образ жизни.

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В России готовят проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности, призванный помешать «латинизации» общества. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. «Коррозии [со стороны Запада] подвергается один из основных кодов нации — язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. [Этот проект] должен способствовать сохранению цивилизационного суверенитета», — заявил Храмов в интервью «Российской газете». По его мнению, «загрязнение» русского языка ведет «к деформации национального самосознания» и к созданию у молодежи неправильных ориентиров — на западный образ жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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