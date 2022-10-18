В Свердловской области разработали технологию роста наночастиц

Технология применима для различных металлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) с коллегами из УрО РАН и специалистами Академии наук Республики Узбекистан разработали технологию роста наночастиц. С помощью данной технологии можно будет выращивать наночастицы разной формы и таким образом получать необходимые свойства. Технология применима для различных металлов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Мы смогли увеличить диапазон оптического поглощения. Это, в свою очередь, является базой для того, чтобы в дальнейшем поглощенную энергию конвертировать в электричество. Теперь можно будет получить более функциональные датчики, а также увеличить диапазон их чувствительности. Если такие наночастицы встраивать в лазеры, то будет увеличиваться их мощность», — сказано в сообщении.

Первые опыты с частицами меди позволили ученым создать метаматериал, аналогов которому нет. «Материалы, в которых имеет место такой эффект, могут быть использованы для лазеров нового поколения, высокоточных аналитических приборов, навигационных систем космических аппаратов», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что ученые УрФУ разрабатывают хемосенсоры, благодаря которым можно находить и купировать раковые клетки, диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Новые хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде.