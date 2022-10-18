В Свердловской области разработали технологию роста наночастиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , уральский федеральный университет, высшее образование, химия, наука, урфу, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Технология применима для различных металлов Фото:

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) с коллегами из УрО РАН и специалистами Академии наук Республики Узбекистан разработали технологию роста наночастиц. С помощью данной технологии можно будет выращивать наночастицы разной формы и таким образом получать необходимые свойства. Технология применима для различных металлов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Мы смогли увеличить диапазон оптического поглощения. Это, в свою очередь, является базой для того, чтобы в дальнейшем поглощенную энергию конвертировать в электричество. Теперь можно будет получить более функциональные датчики, а также увеличить диапазон их чувствительности. Если такие наночастицы встраивать в лазеры, то будет увеличиваться их мощность», — сказано в сообщении.

Первые опыты с частицами меди позволили ученым создать метаматериал, аналогов которому нет. «Материалы, в которых имеет место такой эффект, могут быть использованы для лазеров нового поколения, высокоточных аналитических приборов, навигационных систем космических аппаратов», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что ученые УрФУ разрабатывают хемосенсоры, благодаря которым можно находить и купировать раковые клетки, диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Новые хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) с коллегами из УрО РАН и специалистами Академии наук Республики Узбекистан разработали технологию роста наночастиц. С помощью данной технологии можно будет выращивать наночастицы разной формы и таким образом получать необходимые свойства. Технология применима для различных металлов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. «Мы смогли увеличить диапазон оптического поглощения. Это, в свою очередь, является базой для того, чтобы в дальнейшем поглощенную энергию конвертировать в электричество. Теперь можно будет получить более функциональные датчики, а также увеличить диапазон их чувствительности. Если такие наночастицы встраивать в лазеры, то будет увеличиваться их мощность», — сказано в сообщении. Первые опыты с частицами меди позволили ученым создать метаматериал, аналогов которому нет. «Материалы, в которых имеет место такой эффект, могут быть использованы для лазеров нового поколения, высокоточных аналитических приборов, навигационных систем космических аппаратов», — отметили в вузе. Ранее агентство писало, что ученые УрФУ разрабатывают хемосенсоры, благодаря которым можно находить и купировать раковые клетки, диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Новые хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...