Житель города Серов (Свердловская область) открыто украл товары из магазина на улице Заславского, ударив при этом продавца. По горячим следам мужчину, находившегося в алкогольном опьянении, задержали, и возбудили уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД по Свердловской области.
«Мужчина распивал алкоголь со своим знакомым, и ему понадобилось приобрести товары в магазине. Поскольку денег у нападавшего не было, он зашел в магазин, взял с прилавка упаковку подгузников, средство для стирки, чипсы, иные товары, всего на общую сумму более двух тысяч рублей. Это заметил продавец, который догнал мужчину и попытался остановить его, в ответ получив удар» — сообщили в полиции.
Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, включая грабеж, кражу и угон транспортного средства. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Мужчина похитил детские подгузники, чипсы, стиральное средство и прочие товары.
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Житель города Серов (Свердловская область) открыто украл товары из магазина на улице Заславского, ударив при этом продавца. По горячим следам мужчину, находившегося в алкогольном опьянении, задержали, и возбудили уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД по Свердловской области. «Мужчина распивал алкоголь со своим знакомым, и ему понадобилось приобрести товары в магазине. Поскольку денег у нападавшего не было, он зашел в магазин, взял с прилавка упаковку подгузников, средство для стирки, чипсы, иные товары, всего на общую сумму более двух тысяч рублей. Это заметил продавец, который догнал мужчину и попытался остановить его, в ответ получив удар» — сообщили в полиции. Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, включая грабеж, кражу и угон транспортного средства. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.