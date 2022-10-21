21 октября 2022

Свердловчанин-рецидивист украл из магазина подгузники, чипсы и средство для стирки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вынес товар из магазина, попутно ударив продавца (фото из архива) Фото:

Житель города Серов (Свердловская область) открыто украл товары из магазина на улице Заславского, ударив при этом продавца. По горячим следам мужчину, находившегося в алкогольном опьянении, задержали, и возбудили уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД по Свердловской области.

«Мужчина распивал алкоголь со своим знакомым, и ему понадобилось приобрести товары в магазине. Поскольку денег у нападавшего не было, он зашел в магазин, взял с прилавка упаковку подгузников, средство для стирки, чипсы, иные товары, всего на общую сумму более двух тысяч рублей. Это заметил продавец, который догнал мужчину и попытался остановить его, в ответ получив удар» — сообщили в полиции.

Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, включая грабеж, кражу и угон транспортного средства. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчина похитил детские подгузники, чипсы, стиральное средство и прочие товары.
Фото:

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Житель города Серов (Свердловская область) открыто украл товары из магазина на улице Заславского, ударив при этом продавца. По горячим следам мужчину, находившегося в алкогольном опьянении, задержали, и возбудили уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД по Свердловской области. «Мужчина распивал алкоголь со своим знакомым, и ему понадобилось приобрести товары в магазине. Поскольку денег у нападавшего не было, он зашел в магазин, взял с прилавка упаковку подгузников, средство для стирки, чипсы, иные товары, всего на общую сумму более двух тысяч рублей. Это заметил продавец, который догнал мужчину и попытался остановить его, в ответ получив удар» — сообщили в полиции. Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, включая грабеж, кражу и угон транспортного средства. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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