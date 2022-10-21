Мужчина вынес товар из магазина, попутно ударив продавца (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Серов (Свердловская область) открыто украл товары из магазина на улице Заславского, ударив при этом продавца. По горячим следам мужчину, находившегося в алкогольном опьянении, задержали, и возбудили уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД по Свердловской области.

«Мужчина распивал алкоголь со своим знакомым, и ему понадобилось приобрести товары в магазине. Поскольку денег у нападавшего не было, он зашел в магазин, взял с прилавка упаковку подгузников, средство для стирки, чипсы, иные товары, всего на общую сумму более двух тысяч рублей. Это заметил продавец, который догнал мужчину и попытался остановить его, в ответ получив удар» — сообщили в полиции.

Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, включая грабеж, кражу и угон транспортного средства. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.