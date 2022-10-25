В пермские поликлиники поступила назальная вакцина от коронавируса

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Назальная вакцинация от коронавируса. Челябинск , пациент, прививка, вакцинация, коронавирус, ковид
Где именно ей можно воспользоваться — не сообщают Фото:

В пермские пункты вакцинация поступила первая партия насадок-распылителей для вакцины против коронавируса. Объем партии в министерстве здравоохранения Пермского края не уточнили.

«Количество распылителей в ведомстве не сообщили, отметив, что в регион поставлена небольшая партия насадок. Она уже вся распределена в несколько пунктов вакцинации, где врачи отработают алгоритм ее использования», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав.

Адреса пунктов, где такая вакцина есть, тоже не известны.Однако изданию пояснили, что в тех пунктах, где насадки есть, пациентам предложат ими воспользоваться.

Ранее URA.RU рассказывало, что назальные распылители должны были появиться в регионе еще в сентябре. По словам министра, такую вакцину планировали, в первую очередь, вводить в мобильных пунктах вакцинации.

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В пермские пункты вакцинация поступила первая партия насадок-распылителей для вакцины против коронавируса. Объем партии в министерстве здравоохранения Пермского края не уточнили. «Количество распылителей в ведомстве не сообщили, отметив, что в регион поставлена небольшая партия насадок. Она уже вся распределена в несколько пунктов вакцинации, где врачи отработают алгоритм ее использования», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав. Адреса пунктов, где такая вакцина есть, тоже не известны.Однако изданию пояснили, что в тех пунктах, где насадки есть, пациентам предложат ими воспользоваться. Ранее URA.RU рассказывало, что назальные распылители должны были появиться в регионе еще в сентябре. По словам министра, такую вакцину планировали, в первую очередь, вводить в мобильных пунктах вакцинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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