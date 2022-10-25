В пермские поликлиники поступила назальная вакцина от коронавируса

25 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Где именно ей можно воспользоваться — не сообщают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермские пункты вакцинация поступила первая партия насадок-распылителей для вакцины против коронавируса. Объем партии в министерстве здравоохранения Пермского края не уточнили. «Количество распылителей в ведомстве не сообщили, отметив, что в регион поставлена небольшая партия насадок. Она уже вся распределена в несколько пунктов вакцинации, где врачи отработают алгоритм ее использования», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав. Адреса пунктов, где такая вакцина есть, тоже не известны.Однако изданию пояснили, что в тех пунктах, где насадки есть, пациентам предложат ими воспользоваться. Ранее URA.RU рассказывало, что назальные распылители должны были появиться в регионе еще в сентябре. По словам министра, такую вакцину планировали, в первую очередь, вводить в мобильных пунктах вакцинации.

В пермские пункты вакцинация поступила первая партия насадок-распылителей для вакцины против коронавируса. Объем партии в министерстве здравоохранения Пермского края не уточнили. «Количество распылителей в ведомстве не сообщили, отметив, что в регион поставлена небольшая партия насадок. Она уже вся распределена в несколько пунктов вакцинации, где врачи отработают алгоритм ее использования», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав. Адреса пунктов, где такая вакцина есть, тоже не известны.Однако изданию пояснили, что в тех пунктах, где насадки есть, пациентам предложат ими воспользоваться. Ранее URA.RU рассказывало, что назальные распылители должны были появиться в регионе еще в сентябре. По словам министра, такую вакцину планировали, в первую очередь, вводить в мобильных пунктах вакцинации.