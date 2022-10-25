В пермские поликлиники поступила назальная вакцина от коронавируса

В пермские пункты вакцинация поступила первая партия насадок-распылителей для вакцины против коронавируса. Объем партии в министерстве здравоохранения Пермского края не уточнили.
«Количество распылителей в ведомстве не сообщили, отметив, что в регион поставлена небольшая партия насадок. Она уже вся распределена в несколько пунктов вакцинации, где врачи отработают алгоритм ее использования», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав.
Адреса пунктов, где такая вакцина есть, тоже не известны.Однако изданию пояснили, что в тех пунктах, где насадки есть, пациентам предложат ими воспользоваться.
Ранее URA.RU рассказывало, что назальные распылители должны были появиться в регионе еще в сентябре. По словам министра, такую вакцину планировали, в первую очередь, вводить в мобильных пунктах вакцинации.
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