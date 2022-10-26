В городе-спутнике Екатеринбурга объявили поиски пенсионерки, сбежавшей из больницы. Фото

27 октября 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

У пропавшей женщины проблемы с памятью (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) 26 октября из Верхнепышминской ЦГБ сбежала 84-летняя Варвара Спицына. Отмечается, что Варвара — инвалид первой группы, у которой проблемы с памятью — она может забыть свое имя и адрес проживания. Информацию о поисках женщины разместили в социальных сетях. «26 октября пропала бабушка, 84 года. Она ушла из Верхнепышминской взрослой поликлиники в 13:30 в неизвестном направлении», — пишет сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Варвара Спицына была одета в темно-серую куртку, белую шапку, черные штаны и сапоги. С собой у нее была тележка на двух колесиках и две куртки. В ее кармане есть бумажка с ФИО и номером телефона. Всех, кто видел Варвару, просят позвонить по номеру +7 (922) 291-39-12. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ имени Бородина» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о том, что в Екатеринбурге волонтеры организовали поиски двух пропавших пенсионеров. Они нуждаются в медицинской помощи. Варвара Спицына пропала 26 октября Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуралськ 8 район» в соцсети «ВКонтакте»

В Верхней Пышме (Свердловская область) 26 октября из Верхнепышминской ЦГБ сбежала 84-летняя Варвара Спицына. Отмечается, что Варвара — инвалид первой группы, у которой проблемы с памятью — она может забыть свое имя и адрес проживания. Информацию о поисках женщины разместили в социальных сетях. «26 октября пропала бабушка, 84 года. Она ушла из Верхнепышминской взрослой поликлиники в 13:30 в неизвестном направлении», — пишет сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Варвара Спицына была одета в темно-серую куртку, белую шапку, черные штаны и сапоги. С собой у нее была тележка на двух колесиках и две куртки. В ее кармане есть бумажка с ФИО и номером телефона. Всех, кто видел Варвару, просят позвонить по номеру +7 (922) 291-39-12. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ имени Бородина» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о том, что в Екатеринбурге волонтеры организовали поиски двух пропавших пенсионеров. Они нуждаются в медицинской помощи.