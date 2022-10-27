Свердловский рядовой погиб в ходе спецоперации на Донбассе

Рядовой 22-летний Павел Пряничников из Верхней Салды (Свердловская область) погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщает URA.RU пресс-служба администрации Верхней Салды.
«В ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Павел Пряничников. С самого начала спецоперации находился на территории Украины в должности наводчика-оператора второй танковой роты танкового батальона в/ч 69647, оставаясь до самого конца верным Присяге», — пишет родственница в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание с погибшим состоится 29 октября 2022 года в Похоронном доме «Помощь». Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса, д. 1а.
В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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