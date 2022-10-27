27 октября 2022

Свердловский рядовой погиб в ходе спецоперации на Донбассе

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Рядовой из Верхней Салды погиб в ходе несения службы на Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рядовой 22-летний Павел Пряничников из Верхней Салды (Свердловская область) погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщает URA.RU пресс-служба администрации Верхней Салды.

«В ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Павел Пряничников. С самого начала спецоперации находился на территории Украины в должности наводчика-оператора второй танковой роты танкового батальона в/ч 69647, оставаясь до самого конца верным Присяге», — пишет родственница в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с погибшим состоится 29 октября 2022 года в Похоронном доме «Помощь». Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса, д. 1а.

В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

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Рядовой 22-летний Павел Пряничников из Верхней Салды (Свердловская область) погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщает URA.RU пресс-служба администрации Верхней Салды. «В ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Павел Пряничников. С самого начала спецоперации находился на территории Украины в должности наводчика-оператора второй танковой роты танкового батальона в/ч 69647, оставаясь до самого конца верным Присяге», — пишет родственница в социальной сети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 29 октября 2022 года в Похоронном доме «Помощь». Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса, д. 1а. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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