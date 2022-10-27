Свердловский рядовой погиб в ходе спецоперации на Донбассе

28 октября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Рядовой из Верхней Салды погиб в ходе несения службы на Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядовой 22-летний Павел Пряничников из Верхней Салды (Свердловская область) погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщает URA.RU пресс-служба администрации Верхней Салды. «В ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Павел Пряничников. С самого начала спецоперации находился на территории Украины в должности наводчика-оператора второй танковой роты танкового батальона в/ч 69647, оставаясь до самого конца верным Присяге», — пишет родственница в социальной сети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 29 октября 2022 года в Похоронном доме «Помощь». Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса, д. 1а. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Рядовой 22-летний Павел Пряничников из Верхней Салды (Свердловская область) погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщает URA.RU пресс-служба администрации Верхней Салды. «В ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Павел Пряничников. С самого начала спецоперации находился на территории Украины в должности наводчика-оператора второй танковой роты танкового батальона в/ч 69647, оставаясь до самого конца верным Присяге», — пишет родственница в социальной сети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 29 октября 2022 года в Похоронном доме «Помощь». Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса, д. 1а. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.