Власти челябинского района избавляются от доли в телекомпании

03 ноября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Долю в телеканале Еманжелинска продадут в декабре Фото: Илья Московец © URA.RU В Еманжелинском районе Челябинской области власти выставили на торги долю местного телеканала. Как следует из сайта торгов, 2 декабря продать планируется 25% акций. «Реализуются акции обыкновенные именные. Номинал 24655 рублей, 25 штук, что составляет 25% от уставного капитала АО „Еманжелинск-Информ“», — сообщается на торговой площадке. Носителем для контента местной телекомпании в Еманжелинске является канал «Продвижение». В эфир выходит несколько местных проектов, в частности, программы «Диапазон», «город и люди», «Приятного аппетита». В штате числится девять человек. По данным базы СБИС, стоимость бизнеса составляет 2,8 млн рублей. В пресс-службе администрации района URA.RU о причинах продажи доли в телекомпании не сообщили. Звонок в саму телекомпанию также остался без ответа. Решение о продаже местные депутаты приняли в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества. В октябре решение приватизировать телеканал «Злат-ТВ» также принято депутатским корпусом Златоуста (оставив 100% доли за муниципалитетом). В комитете по управлению имуществом мэрии города этот шаг объяснили требованиями федерального законодательства. По той же причине к продаже в Златоусте запланировали ряд иных МУПов, а именно «Банно-прачечный комбинат» и «Автохозяйство».

В Еманжелинском районе Челябинской области власти выставили на торги долю местного телеканала. Как следует из сайта торгов, 2 декабря продать планируется 25% акций. «Реализуются акции обыкновенные именные. Номинал 24655 рублей, 25 штук, что составляет 25% от уставного капитала АО „Еманжелинск-Информ“», — сообщается на торговой площадке. Носителем для контента местной телекомпании в Еманжелинске является канал «Продвижение». В эфир выходит несколько местных проектов, в частности, программы «Диапазон», «город и люди», «Приятного аппетита». В штате числится девять человек. По данным базы СБИС, стоимость бизнеса составляет 2,8 млн рублей. В пресс-службе администрации района URA.RU о причинах продажи доли в телекомпании не сообщили. Звонок в саму телекомпанию также остался без ответа. Решение о продаже местные депутаты приняли в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества. В октябре решение приватизировать телеканал «Злат-ТВ» также принято депутатским корпусом Златоуста (оставив 100% доли за муниципалитетом). В комитете по управлению имуществом мэрии города этот шаг объяснили требованиями федерального законодательства. По той же причине к продаже в Златоусте запланировали ряд иных МУПов, а именно «Банно-прачечный комбинат» и «Автохозяйство».