Мэр Екатеринбурга разнес идею спикера думы отменить выборы-2023. Видео

В споре об отмене выборов в гордуму Екатеринбурга поставлена точка

04 ноября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова предстоящие выборы имеют особое значение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идея спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина перенести муниципальные выборы с 2023 года на более поздний срок не соответствует федеральному законодательству. Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в разговоре с URA.RU. С самим Володиным ситуацию он не обсуждал. «Есть федеральный закон, и нет никаких оснований, которые позволили бы принять такое решение [об отмене выборов]. На 2023 год запланированы выборы в городскую думу, и я очень надеюсь, что они состоятся, как это положено. Игорь Валерьевич сказал [журналистам], что это его личное мнение. Но мое мнение, что все-таки надо действовать в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Орлов. С предложением отменить муниципальные выборы 2023 года по всей стране, включая Екатеринбург, ради экономии бюджета Володин выступил вечером 31 октября. Это тут же стало самой обсуждаемой темой в политтусовке. Были разные версии. В окружении депутата утверждали, что его видеообращение продиктовано неким поручением сверху, однако источники в городской и областной власти заявили о самодеятельности Володина. Высказывались даже предположения, что отменой выборов 2023 года Володин якобы пытается продлить свои полномочия, ведь Орлов не видит его председателем следующего созыва думы. Статья по теме Вброс про отмену выборов в Екатеринбурге озадачил Кремль Известно, что Орлов, который в момент выступления Володина находился в отпуске и ни о чем заранее не знал, был раздражен. И по слухам, даже передал Володину свое негодование через кого-то от подчиненных (впрочем, подтверждений этой информации нет). Для мэра выборы в гордуму 2023 года важны тем, что это шанс сформировать полностью лояльный ему созыв. Действующий созыв работает с сентября 2018 года, а Орлов возглавил администрацию только в декабре 2020-го.

Идея спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина перенести муниципальные выборы с 2023 года на более поздний срок не соответствует федеральному законодательству. Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в разговоре с URA.RU. С самим Володиным ситуацию он не обсуждал. «Есть федеральный закон, и нет никаких оснований, которые позволили бы принять такое решение [об отмене выборов]. На 2023 год запланированы выборы в городскую думу, и я очень надеюсь, что они состоятся, как это положено. Игорь Валерьевич сказал [журналистам], что это его личное мнение. Но мое мнение, что все-таки надо действовать в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Орлов. С предложением отменить муниципальные выборы 2023 года по всей стране, включая Екатеринбург, ради экономии бюджета Володин выступил вечером 31 октября. Это тут же стало самой обсуждаемой темой в политтусовке. Были разные версии. В окружении депутата утверждали, что его видеообращение продиктовано неким поручением сверху, однако источники в городской и областной власти заявили о самодеятельности Володина. Высказывались даже предположения, что отменой выборов 2023 года Володин якобы пытается продлить свои полномочия, ведь Орлов не видит его председателем следующего созыва думы. Известно, что Орлов, который в момент выступления Володина находился в отпуске и ни о чем заранее не знал, был раздражен. И по слухам, даже передал Володину свое негодование через кого-то от подчиненных (впрочем, подтверждений этой информации нет). Для мэра выборы в гордуму 2023 года важны тем, что это шанс сформировать полностью лояльный ему созыв. Действующий созыв работает с сентября 2018 года, а Орлов возглавил администрацию только в декабре 2020-го.