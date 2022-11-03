Идея спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина перенести муниципальные выборы с 2023 года на более поздний срок не соответствует федеральному законодательству. Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в разговоре с URA.RU. С самим Володиным ситуацию он не обсуждал.
«Есть федеральный закон, и нет никаких оснований, которые позволили бы принять такое решение [об отмене выборов]. На 2023 год запланированы выборы в городскую думу, и я очень надеюсь, что они состоятся, как это положено. Игорь Валерьевич сказал [журналистам], что это его личное мнение. Но мое мнение, что все-таки надо действовать в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Орлов.
С предложением отменить муниципальные выборы 2023 года по всей стране, включая Екатеринбург, ради экономии бюджета Володин выступил вечером 31 октября. Это тут же стало самой обсуждаемой темой в политтусовке. Были разные версии. В окружении депутата утверждали, что его видеообращение продиктовано неким поручением сверху, однако источники в городской и областной власти заявили о самодеятельности Володина. Высказывались даже предположения, что отменой выборов 2023 года Володин якобы пытается продлить свои полномочия, ведь Орлов не видит его председателем следующего созыва думы.
Известно, что Орлов, который в момент выступления Володина находился в отпуске и ни о чем заранее не знал, был раздражен. И по слухам, даже передал Володину свое негодование через кого-то от подчиненных (впрочем, подтверждений этой информации нет).
Для мэра выборы в гордуму 2023 года важны тем, что это шанс сформировать полностью лояльный ему созыв. Действующий созыв работает с сентября 2018 года, а Орлов возглавил администрацию только в декабре 2020-го.
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