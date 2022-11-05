Байден ополчился на Twitter

Байден обвинил Twitter в распространении лжи по всему миру

05 ноября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Twitter — это распространитель лжи и дезинформации, заявил Байден Фото: Анна Майорова © URA.RU Соцсеть Twitter (заблокирована в РФ) является распространителем лжи и дезинформации. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Илон Маск идет и покупает Twitter, который извергает ложь по всему миру», — цитирует Байдена агентство Reuters. Он оповестил все социальные сети о необходимости прекратить разжигать ненависть и дезинформацию. Ранее Маск выразил желание взимать плату за владельцев «синей галочки» в Twitter. Также сообщалось, что в соцсети теперь можно без опасения писать бранные слова, которые считались расистскими и относились к пресловутому «языку ненависти», передает «Федеральное агентство новостей».

Соцсеть Twitter (заблокирована в РФ) является распространителем лжи и дезинформации. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Илон Маск идет и покупает Twitter, который извергает ложь по всему миру», — цитирует Байдена агентство Reuters. Он оповестил все социальные сети о необходимости прекратить разжигать ненависть и дезинформацию. Ранее Маск выразил желание взимать плату за владельцев «синей галочки» в Twitter. Также сообщалось, что в соцсети теперь можно без опасения писать бранные слова, которые считались расистскими и относились к пресловутому «языку ненависти», передает «Федеральное агентство новостей».