Маск хочет брать деньги с владельцев синих галочек в Twitter 31 октября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 + В Twitter думают над тем, чтобы начать брать плату за «синюю галочку» Фото: Анна Майорова © URA.RU Основатель Tesla Илон Маск принял решение пересмотреть процесс верификации страниц в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). Планируется взимать плату за наличие «синей галочки», которая служит для подтверждения верификации. Об этом сообщило издание Reuters. «Twitter рассматривает возможность взимания платы за «синюю галочку», — пишет издание. Отмечается, что стоимость для пользователей из США составит 4,99 доллара в месяц. Ранее Маск отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского миллиардера покончить с цензурой и токсичностью Twitter, передает «Царьград». Основатель Tesla Илон Маск принял решение пересмотреть процесс верификации страниц в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). Планируется взимать плату за наличие «синей галочки», которая служит для подтверждения верификации. Об этом сообщило издание Reuters. «Twitter рассматривает возможность взимания платы за «синюю галочку», — пишет издание. Отмечается, что стоимость для пользователей из США составит 4,99 доллара в месяц. Ранее Маск отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского миллиардера покончить с цензурой и токсичностью Twitter, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям