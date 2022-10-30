30 октября 2022

Маск хочет брать деньги с владельцев синих галочек в Twitter

© Служба новостей «URA.RU»
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В Twitter думают над тем, чтобы начать брать плату за «синюю галочку» Фото:

Основатель Tesla Илон Маск принял решение пересмотреть процесс верификации страниц в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). Планируется взимать плату за наличие «синей галочки», которая служит для подтверждения верификации. Об этом сообщило издание Reuters.

«Twitter рассматривает возможность взимания платы за «синюю галочку», — пишет издание. Отмечается, что стоимость для пользователей из США составит 4,99 доллара в месяц.

Ранее Маск отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского миллиардера покончить с цензурой и токсичностью Twitter, передает «Царьград».

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Основатель Tesla Илон Маск принял решение пересмотреть процесс верификации страниц в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). Планируется взимать плату за наличие «синей галочки», которая служит для подтверждения верификации. Об этом сообщило издание Reuters. «Twitter рассматривает возможность взимания платы за «синюю галочку», — пишет издание. Отмечается, что стоимость для пользователей из США составит 4,99 доллара в месяц. Ранее Маск отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского миллиардера покончить с цензурой и токсичностью Twitter, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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