Депутат Госдумы потребовал у ФСБ ликвидировать польскую организацию в Екатеринбурге

09 ноября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Андрей Луговой заявил, что «Полярос» вербует екатеринбуржцев в интересах Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель главы комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой обратился к главам российских силовых структур с просьбой проверить и ликвидировать польское общество «Полярос» в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Направил депутатский запрос о комплексной проверке екатеринбургской городской общественной организации „Польское общество ‚Полярос‘“ с дальнейшей ее ликвидацией», — написал Луговой. Он отметил, что запрос отправлен в ФСБ, полицию, Генпрокуратуру, Минюст и Федеральную налоговую службу. Луговой подчеркнул, что «Полярос» около 30 лет работает над сохранением польской культуры, но впоследствии начал распространять «антирусскую» пропаганду, подрывающую устои общества. Депутат считает, что организация занимается вербовкой россиян и интересах Европы. По его словам, целью учредителей является колонизация РФ. URA.RU направило запрос президенту «Поляроса». Ответа на момент публикации не поступало. Фото: Андрей Луговой

Заместитель главы комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой обратился к главам российских силовых структур с просьбой проверить и ликвидировать польское общество «Полярос» в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Направил депутатский запрос о комплексной проверке екатеринбургской городской общественной организации „Польское общество ‚Полярос‘“ с дальнейшей ее ликвидацией», — написал Луговой. Он отметил, что запрос отправлен в ФСБ, полицию, Генпрокуратуру, Минюст и Федеральную налоговую службу. Луговой подчеркнул, что «Полярос» около 30 лет работает над сохранением польской культуры, но впоследствии начал распространять «антирусскую» пропаганду, подрывающую устои общества. Депутат считает, что организация занимается вербовкой россиян и интересах Европы. По его словам, целью учредителей является колонизация РФ. URA.RU направило запрос президенту «Поляроса». Ответа на момент публикации не поступало.